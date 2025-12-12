Как украинцам впаривают некачественную обувь задорого: названа самая популярная схема

Некачественную обувь ремонтируют, а потом перепродают втридорога

Украина является одной из самых выгодных стран для утилизации некачественной обуви. Одна из самых популярных схем — замена лейблов.

Об этом "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник почти с двадцатилетним опытом Николай Фокин.

Он объяснил, что на одну пару нужно 5–10 минут, оплата около 50 грн, а цена после этого может возрасти на 1000 грн.

Украина — одна из самых выгодных стран для утилизации некачественной обуви. Знаю предпринимателя, который завез из Европы на 5 миллионов гривен бракованной обуви очень известных брендов. Сдавал ее в ремонт на подклейку подошвы, а затем продавал оптом магазинам. Покупал по 500 гривен, перепродавал по 2,5 тысячи! сказал Фокин

По словам мастера, к нему неоднократно обращались предприниматели с просьбой перешивать лейблы на обуви. Один из заказчиков утверждал, что может завозить до пяти тысяч пар в месяц и путем замены лейбла повышать цену каждой пары на 1000 гривен.

