Вы всю жизнь неправильно сушили обувь: бесплатный трюк от украинца (видео)

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 30 октября 2025, 18:02
Осенняя обувь. Фото freepik/Телеграф

Этот способ позволяет обуви сохнуть равномерно и сохранять форму

После дождливой погоды или стирки перед каждым возникает вопрос: как быстро и эффективно высушить обувь? Популярные, но вредные методы – сушка на батарее или у обогревателя – могут привести к деформации и повреждению материалов.

Есть простой и гениальный лайфхак, который позволит удобно и безопасно высушить обувь осенью. Им поделился украинец ligor84 в собственном блоге ТікТок "Полезные советы".

Как сушить обувь осенью

Чтобы было удобно сушить обувь, можно использовать обычную проволочную вешалку, которая найдется в каждом шкафу. Этот способ обеспечивает циркуляцию воздуха, благодаря чему обувь высыхает равномерно и без ущерба для материала.

Как это сделать:

  1. Возьмите вешалку и разогните ее два конца до нужной формы, как показано на видео ниже.
  2. Согните проволоку так, чтобы образовалось два "крючка", на которые можно повесить обувь.
  3. Повесьте обувь на самодельные крючки, а саму вешалку — на веревку дома или на улице.
@ligor84 Щоб було зручно сушити взуття ми для цього можем використати звичайний дротяний вішачок. #корисніпоради #лайфхак #взуття #красовки #сушка ♬ оригінальний звук - vaniabilatchuk1

Этот бесплатный способ обеспечивает равномерную сушку, поскольку воздух циркулирует со всех сторон. Также он экономит простор, ведь обувь будет висеть в воздухе, не занимая много места на полу. Кроме этого вы сохраните форму обуви, поскольку будет отсутствовать давление на подошву.

сушить обувь на вешаке
Фото: tiktok.com/@ligor84

Напомним, что замша очень уязвима к пятнам от воды. Раньше мы писали, как защитить обувь от осенней непогоды.

#Обувь #Кроссовки #Сушка #Лайфхак #Вешалка