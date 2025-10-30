Вы всю жизнь неправильно сушили обувь: бесплатный трюк от украинца (видео)

Этот способ позволяет обуви сохнуть равномерно и сохранять форму

После дождливой погоды или стирки перед каждым возникает вопрос: как быстро и эффективно высушить обувь? Популярные, но вредные методы – сушка на батарее или у обогревателя – могут привести к деформации и повреждению материалов.

Есть простой и гениальный лайфхак, который позволит удобно и безопасно высушить обувь осенью. Им поделился украинец ligor84 в собственном блоге ТікТок "Полезные советы".

Как сушить обувь осенью

Чтобы было удобно сушить обувь, можно использовать обычную проволочную вешалку, которая найдется в каждом шкафу. Этот способ обеспечивает циркуляцию воздуха, благодаря чему обувь высыхает равномерно и без ущерба для материала.

Как это сделать:

Возьмите вешалку и разогните ее два конца до нужной формы, как показано на видео ниже. Согните проволоку так, чтобы образовалось два "крючка", на которые можно повесить обувь. Повесьте обувь на самодельные крючки, а саму вешалку — на веревку дома или на улице.

Этот бесплатный способ обеспечивает равномерную сушку, поскольку воздух циркулирует со всех сторон. Также он экономит простор, ведь обувь будет висеть в воздухе, не занимая много места на полу. Кроме этого вы сохраните форму обуви, поскольку будет отсутствовать давление на подошву.

Напомним, что замша очень уязвима к пятнам от воды. Раньше мы писали, как защитить обувь от осенней непогоды.