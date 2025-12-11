Не каждый может отличить: опытный сапожник о том, как украинцам продают якобы кожаную обувь

На мировой рынок подделки попадают из Китая и Турции

Много обуви, которая заявляется производителем и продавцами как кожаная, на самом деле сделано из прессованной кожи, произведенной из отходов обработки. Однако не каждый украинец может отличить дорогой материал, от более дешевого аналога — спилка.

Об этом "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник почти с двадцатилетним опытом Николай Фокин.

Детальнее об это читайте в статье "Подошвы трескаются за сезон": опытный мастер объяснил, что не так с обувью в Украине, и дал четкие советы"

Спилок — это второстепенное сырье, получаемое в результате разделения кожи животного на несколько слоев. Лицевую кожу чаще всего используют для пошива дорогой обуви. Зато структура спилка повреждается острым разделочным оборудованием, поэтому такая обувь легче промокает и хуже сохраняет тепло.

Не каждый может отличить кожу от второстепенного сырья. Чтобы придать материалу внешнее сходство с натуральной кожей, на спилки наносят полиуретановое покрытие с тиснением и пропускают через специальные барабаны с соответствующей текстурой. В результате прессовка может имитировать даже кожу анаконды — с характерным рельефом и поднимающейся "чешуей".

Внешне вроде бы все идеально, а на самом деле это чистой воды обман говорится в материале

На мировой рынок такие подделки попадают из Китая и Турции. По рассказам старых сапожников, еще в советское время Турция выкупала за бесценок на бывшем кожевенном заводе в Новых Санжарах под Полтавой всю некондицию, делала из нее "конфетку" и продавала уже по другой цене.

"Раньше готовую пару обуви выдерживали на колодке не менее трех дней, чтобы она приобрела правильную форму и могла служить десятилетиями. Ныне ее обычно помещают в термокамеры всего на несколько часов. В результате уже через год-два в лучшем случае начинают разрушаться задники. Такую обувь также нельзя стирать в горячей воде: верх деформируется, а подошвы отклеиваются", — отмечается в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, как защитить одежду от непогоды.