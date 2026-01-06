Вітаю із Хрещенням Господнім! Теплі привітання своїми словами і картинки для рідних

Водохреще — день тихих, але щирих привітань

Водохреще — одне з найсвітліших і найглибших за змістом християнських свят. Воно символізує Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та об’явлення Святої Трійці світові. Для українців гарною традицією стало вітати рідних із цим святом, надсилаючи красиві листівки.

Головним символом Водохреща є освячена вода. Вважається, що цього дня вона набуває особливої сили — очищає не лише тіло, а й душу. Люди несуть її додому, зберігають упродовж року, окроплюють оселі, моляться за здоров’я рідних і за мир.

Привітання з Водохрещем своїми словами

Вітаю з Водохрещем! Нехай цей світлий день очистить думки, зміцнить віру та наповнить серце спокоєм. Бажаю, щоб у вашому житті було більше світла, ніж тривог, і більше надії, ніж сумнівів.

Привітання з Водохрещем у картинках. Фото: ТСН

Зі святом Водохреща! Нехай освячена вода принесе здоров’я, захист і душевну рівновагу, а в домі завжди панують тепло, любов і взаєморозуміння.

Привітання з Водохрещем 2026. Фото: Chas.News

Щиро вітаю з Водохрещем! Нехай у цей день усе погане залишиться в минулому, а попереду чекають лише добрі новини, щирі люди й мирні дні.

Привітання у картинках з Водохрещем. Фото: weukraine.tv

Вітаю зі святом Йордану! Нехай освячена вода стане джерелом здоров’я, а серце наповниться спокоєм і впевненістю в завтрашньому дні. Нехай віра допомагає долати будь-які труднощі.

Листівки для привітання з Водохрещем. Фото: weukraine.tv

Щасливого Водохреща! Бажаю миру в душі, гармонії в родині та щирої радості від кожного нового дня. Нехай Божа благодать огортає вас і ваших рідних, дарує здоров’я, захист і віру в краще.

***

Зі святом Водохреща! Нехай у вашому домі завжди буде затишно, у серці — спокійно, а в думках — світло. Бажаю, щоб життя було чистим, як йорданська вода, а шлях — рівним і благословенним.

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: planbphoto

З Водохрещем Господнім! Нехай кожен день починається з надії, а завершується вдячністю. Нехай освячена вода принесе зцілення, а віра допоможе знайти сили рухатися вперед.

***

Щиро вітаю з Йорданом! Нехай у вашому житті буде більше добра, ніж випробувань, і більше любові, ніж турбот. Нехай цей день подарує очищення, спокій і впевненість у тому, що все буде добре.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з торішньою освяченою на Водохреща водою. У жодному разі не виливайте її.