Как встретите этот праздник — так и проведете цеый год: строгие запреты на Крещение 6 января

Наталья Дума
Читати українською
Новость обновлена 06 января 2026, 00:41
Этот день не о громких празднованиях

В этот вторник, 6 января, православные христиане и греко-католики отмечают большое событие — Крещение Господне по новому стилю. Это один из ключевых христианских праздников, но без громкости — он о внутренней тишине. По старому календарю он отмечается 19 января.

По евангельской традиции, именно в этот день Иисус Христос был крещен в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения миру одновременно явились Отец, Сын и Святой Дух. Отсюда и название — Богоявление.

Когда-то этот праздник считался даже важнее Рождества. Вода в этот день символизирует не чудо, а очищение и начало нового этапа.

Традиции и приметы на Крещение

Освящение воды – в храмах и у водоемов. Однако следует помнить, что это знак Божьей благодати, а не "оберег от всего". Крещенский сочельник должен быть сдержанным, без излишеств, с акцентом на тишину и молитву. Купание в проруби — не обязанность, но хорошая традиция.

  • ясная погода на Крещение — год будет стабильным;
  • если вода "тихая" — год пройдет без резких потрясений;
  • сильный мороз 6 января – знак крепкого здоровья.
Снежная улица
Снежная улица. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать на Крещение

  • обесценивать освященную воду – это считается грехом; также запрещено считать освященную воду талисманом – это упрощает смысл веры;
  • кичиться купанием — показательное погружение в прорубь противоречит идее праздника;
  • начинать день в суматохе – считается, как проведешь Крещение – так и проведешь год, а спешка этого дня – плохой знак;
  • давать пустые обещания — слова, сказанные на Богоявление, более «тяжелые», чем обычно.

