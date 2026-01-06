Христос Крещается! Короткие смс-поздравления и картинки для самых родных

Такие поздравления имеют большое значение и не требуют много потраченного времени

Праздник Крещения, или Крещение Господне, отмечается в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Он завершает цикл рождественских праздников. В этот день в храмах освящают воду, а также принято поздравлять родных. В современном мире это можно сделать в смс, прислав короткий текст и милую картинку.

Крещение традиционно воспринимается как день очищения и обновления. Даже те, кто не соблюдает все церковные обряды, часто уважают этот праздник как важную часть украинской культуры. Краткое сообщение или несколько теплых слов напоминают о связи между людьми, особенно когда нет возможности быть рядом.

"Телеграф" собрал для вас самые теплые короткие поздравления. Милая картинка и искренние слова точно поднимут настроение вашему близкому человеку.

С Крещением! Пусть в сердце будет мир, а в доме – тепло и согласие. Крепкого здоровья, светлых мыслей и Божественной опеки.

***

Счастливого Крещения! Пусть освященная вода принесет покой и защиту. Пусть вера дает силы, а надежда уверенность.

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: weukraine.tv

С праздником! Пусть этот день очистит мысли и наполнит сердце светом. Мира вам, здоровья и хороших новостей.

***

С Крещением! Пусть в жизни будет больше радости и тепла. Пусть Господь хранит вас и ваших родных.

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: WoMo

Поздравляю! Пусть освященная вода принесет благословение в дом. Пусть все плохо смоется, а хорошо останется.

***

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: pro100media

С Крещением! Чистых мыслей, покоя в душе и веры в лучшее. Пусть в сердце всегда живет надежда.

***

С Иорданом! Пусть этот день подарит свет и уверенность. Тепла, мира и Божьей милости.

***

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: NV

Счастливого Крещения! Пусть в доме будет покой, а в сердце – радость.

Картинки для поздравления с Крещением. Фото: NV

