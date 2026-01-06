Христос Хрещається! Короткі смс-привітання і картинки для найрідніших

Такі привітання мають велике значення і не потребують багато витраченого часу

Свято Водохреща, або Хрещення Господнє, відзначається на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Воно завершує цикл різдвяних свят. У цей день у храмах освячують воду, а також заведено вітати рідних. У сучасному світі це можна зробити в смс, надіславши короткий текст і милу картинку.

Водохреще традиційно сприймається як день очищення та оновлення. Навіть ті, хто не дотримується всіх церковних обрядів, часто поважають це свято як важливу частину української культури. Коротке повідомлення або кілька теплих слів нагадують про зв’язок між людьми, особливо коли немає можливості бути поруч.

"Телеграф" зібрав для вас найтепліші короткі привітання. Мила картинка і щирі слова точно піднімуть настрій вашій близькій людині.

З Водохрещем! Нехай у серці буде мир, а в домі — тепло і злагода. Міцного здоров’я, світлих думок і Божої опіки.

***

Щасливого Водохреща! Нехай освячена вода принесе спокій і захист. Хай віра дає сили, а надія — впевненість.

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: weukraine.tv

Зі святом! Нехай цей день очистить думки й наповнить серце світлом. Миру вам, здоров’я та добрих новин.

***

З Водохрещем! Нехай у житті буде більше радості й тепла. Хай Господь оберігає вас і ваших рідних.

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: WoMo

Щиро вітаю! Нехай освячена вода принесе благословення в дім. Хай все погане змиється, а добре залишиться.

***

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: pro100media

З Водохрещем! Чистих думок, спокою в душі та віри в краще. Нехай у серці завжди живе надія.

***

З Йорданом! Хай цей день подарує світло і впевненість. Тепла, миру та Божої ласки.

***

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: NV

Щасливого Водохреща! Нехай у домі буде спокій, а в серці — радість.

Картинки для привітання з Водохрещем. Фото: NV

