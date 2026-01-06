С праздником Крещения! Красивые поздравления в картинках и открытках для родных

Поздравлять близких важно прежде всего потому, что это проявление внимания и любви

Крещение — один из важнейших христианских праздников, который ежегодно отмечают 6 января. Главной традицией Крещения является освящение воды. В храмах проходят праздничные богослужения, после которых люди набирают освященную воду и хранят ее дома. Также хорошая традиция – приветствовать родных яркими картинками в соцсетях.

Считается, что вода остается чистой в течение длительного времени. Также сохраняется обычай купания в проруби, но она не обязательна. Поздравления с Крещением помогают сохранять и укреплять родственные и дружеские связи.

В повседневной жизни не всегда хватает времени на разговоры, поэтому праздничное сообщение становится возможностью напомнить о своей любви. Это особенно важно для старших родственников и тех, кто сейчас находится вдали от дома.

Даже короткое поздравление зарядит позитивом и напомнит, насколько ваш близкий человек для вас важен. "Телеграф" собрал для вас самые красивые картинки, чтобы вы могли прислать их родным.

Открытки для поздравления с Крещением 2026

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать на Крещение 6 января. Как встретите этот праздник – так и проведете круглый год.