Зі святом Водохреща! Красиві привітання у картинках та листівках для рідних

Вітати близьких важливо насамперед тому, що це прояв уваги та любові

Водохреще — одне з найважливіших християнських свят, яке щороку відзначають 6 січня. Головною традицією Водохреща є освячення води. У храмах відбуваються святкові богослужіння, після яких люди набирають освячену воду й зберігають її вдома. Також гарна традиція — вітати рідних яскравими картинками в соцмережах.

Вважається, що вода залишається чистою протягом тривалого часу. Також зберігається звичай купання в ополонці, але вона не обов'язкова. Привітання з Водохрещем допомагають зберігати й зміцнювати родинні та дружні зв’язки.

У повсякденному житті не завжди вистачає часу на розмови, тому святкове повідомлення стає нагодою нагадати про свою любов. Це особливо важливо для старших родичів і тих, хто зараз перебуває далеко від дому.

Навіть коротке привітання зарядить позитивом і нагадає, наскільки ваша близька людина для вас важлива. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли надіслати їх рідним.

Листівки для привітання з Водохрещем 2026

