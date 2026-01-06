Рус

Зі святом Водохреща! Красиві привітання у картинках та листівках для рідних

Наталія Дума
Листівки з Водохрещем Новина оновлена 06 січня 2026, 11:47
Листівки з Водохрещем. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Вітати близьких важливо насамперед тому, що це прояв уваги та любові

Водохреще — одне з найважливіших християнських свят, яке щороку відзначають 6 січня. Головною традицією Водохреща є освячення води. У храмах відбуваються святкові богослужіння, після яких люди набирають освячену воду й зберігають її вдома. Також гарна традиція — вітати рідних яскравими картинками в соцмережах.

Вважається, що вода залишається чистою протягом тривалого часу. Також зберігається звичай купання в ополонці, але вона не обов'язкова. Привітання з Водохрещем допомагають зберігати й зміцнювати родинні та дружні зв’язки.

У повсякденному житті не завжди вистачає часу на розмови, тому святкове повідомлення стає нагодою нагадати про свою любов. Це особливо важливо для старших родичів і тих, хто зараз перебуває далеко від дому.

Навіть коротке привітання зарядить позитивом і нагадає, наскільки ваша близька людина для вас важлива. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли надіслати їх рідним.

Вітання в листівках з Водохрещем 6 січня
Водохреща картинки, листівки
З Хрещенням Господнім картинки
Водохреща вітання в картинках
Вітання з Водохрещем 2026
Водохреще вітання картинки
Вітаю з Водохрещем
Картинки Водохреще
Листівки Водохреще
Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити на Водохреще 6 січня. Як зустрінете це свято — так і проведете цілий рік.

