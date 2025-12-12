Не проносите даже сезон. Мастер объяснил, какая подошва быстро трескается

На прилавках страны немало "обувки", что не будет носиться долго

Украина превратилась в полигон для сбыта некачественной обуви, где даже дорогие пары нередко не переживают одну зиму. Распространенная проблема – на ботинках трескается подошва.

Что нужно знать:

Никто не обращает внимание на дату изготовления обуви, и это большая ошибка

Подошва из пенополиуретана портится за три года, даже если пару не носили

Поэтому она часто трескается уже в первый сезон эксплуатации

Об этом "Телеграфу" рассказал полтавский сапожник с почти двадцатилетним опытом Николай Фокин: "Подошва трескается за сезон": опытный мастер объяснил, что не так с обувью в Украине, и дал четкие советы

Как пояснил специалист, подошва на обуви может просто развалиться, если она изготовлена из пенополиуретана. Этот легкий материал давно используется в производстве обуви. Однако он саморазрушается примерно в течение трех лет с момента изготовления, даже если обувь не носить.

Зимние ботинки

Проблема в том, что покупая "обувку", покупатель не может знать, сколько времени материал пролежал на складе до запуска в производство и как долго готовая обувь находилась в продаже. Поэтому нередко люди покупают товар, у которого почти заканчивается срок годности.

По статистике, подошва из пенополиуретана часто трескается уже в первый сезон эксплуатации. Причем, чем она выше, тем быстрее появляются повреждения.

Если кто-нибудь из сапожников будет предлагать замену подошвы, стоит подумать. Потому что это стоит немало: 800–1200 гривен. А новая подошва также будет из пенополиуретана неизвестной даты выпуска, и ее хватит всего на месяц-два, – объяснил Фокин.

Что такое пенополиуретан

Это синтетический пористый материал, состоящий преимущественно из воздуха (85-90%) и полиуретана, образованный в результате химической реакции двух жидких компонентов. Пенополиуретан может быть жестким (используется для обуви и т.п.) или мягким (используется для утепления, изготовления мягкой мебели).

