Зима ненадовго піде з Харкова: коли прогнозують різке та відчутне потепління (фото)

В один тиждень очікується потепління з дощами та морози зі снігом

У Харкові прогнозують ймовірні сильні морози понад -10 градусів. Однак перед тим у місто завітає короткочасне потепління, яке буде супроводжуватися опадами та вітром.

Про це свідчать дані одразу з двох різних прогнозів погоди. Детальніше написав "Телеграф".

Потепління посеред тижня: прогноз для Харкова

За даними Meteofor, найвідчутніше потепління прогнозують із середи, 7 січня. Вдень температура підніметься до +3°, уночі — близько +1°. Очікуються дощі. У четвер і п’ятницю, 8-9 січня, буде найтепліше — до +6° вдень. У цей період можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, також посилиться вітер — до свіжих 8-9 м/с.

Вже з суботи, 10 січня, температура знову почне знижуватися. Вдень очікується близько –5°, уночі — до –8°. У неділю похолодання посилиться: вдень до –7°, а вночі — до –11°, можливий сніг.

Погода в Харкові. Фото: Мeteofor

Водночас в Погода.Мета також підтверджують нетривале потепління в середині тижня. У середу прогнозують до +2° вдень і до +1° вночі з дощем та ймовірністю опадів близько 50%. У четвер температура підніметься до +4°, збережеться дощова погода. У п’ятницю вдень очікується до +4°, але вночі вже до –3°, опади менш імовірні.

Погода в Харкові. Фото: Погода.Мета

Після таких перепадів температур та опадів у місті можлива ожеледиця. Будьте обережні, ходіть там, де посипано піском та тримайтесь за поручень, коли спускаєтесь сходами.

