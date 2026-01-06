Уют за пару минут: соль и привычное средство помогут создать эффектный аромат в доме

Повторять процедуру нужно будет раз в две недели

Приятный запах в своем доме можно создать буквально за копейки и не тратиться на дорогущие ароматизаторы или декоративные диффузоры. Для этого пригодится всего два компонента, которые наверняка есть дома у каждого.

Для создания домашнего ароматизатора нужна будет небольшая емкость: стакан, миска или даже обрезанная пластиковая бутылка. В нее нужно насыпать 3-4 столовые ложки обычной соли и добавить 1–2 колпачка кондиционера для белья. Об этом рассказали на TikTok-странице "kobitayuliia".

Важно добавить, что кондиционер лучше выбирать с более насыщенным ароматом. Тогда запах будет держаться дольше.

Далее кондиционер нужно аккуратно смешать с солью так, чтобы жидкость слегка покрывала поверхность — примерно на 2–3 мм. Если соль слишком быстро впитала средство и осталась только влажная масса, добавляют ещё немного кондиционера.

В этой необычной смеси соль выполняет роль "хранителя" аромата, позволяя запаху постепенно распространяться по комнате.

После этого готовую емкость можно поставить в ту комнату, где хочется сделать запах более приятным. К слову, эффект будет усиливаться, если разместить ёмкости рядом с батареями или обогревателями — тепло ускоряет распространение запаха.

Затем эту смесь нужно обновлять каждые две недели или же по мере того, как запах будет становиться менее заметным.

