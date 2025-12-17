Слив забился из-за волос: простой способ очистить его за минуты (видео)

Этот предмет стоит копейки

Забитый слив в ванной или душе — распространенная проблема, которая часто возникает из-за скопления волос. Решить ее можно самостоятельно, используя простой предмет из строительного магазина.

Этим методом поделилась блогер София Сизова в TikTok. Она сразу продемонстрировала эффективность лайфхака.

Для этого понадобится обычный пластиковый хомут. На нем нужно сделать небольшие надрезы — примерно на 1–2 миллиметра. Надрезы следует разместить вдоль хомута, чтобы они могли цепляться за волосы.

После этого хомут осторожно просовывают в сливной отверстие. Его прокручивают внутри, опуская глубже, где скопились волосы. Во время вращения надрезы цепляют скопившийся мусор.

Когда хомут вытаскивают обратно, вместе с ним выходит большое количество волос. Такой способ позволяет быстро прочистить слив без специальных средств и лишних затрат.

