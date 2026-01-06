Самая узкая гостиница с уборной на улице. Что известно о загадочном здании в Виннице

Здание существовало без туалета более 50 лет

В Виннице есть старинное здание, которое когда-то было самой узкой гостиницей города, но со странным нюансом. Ведь туалета в помещении не было, посетители ходили на улицу.

"Телеграф" покажет, как выглядит дом Райхера, которому больше ста лет. Заметим, что здание до сих пор существует и находится по улице Соборная, 44.

Дом Рейхера построили в 1910 году по заказу Фроима-Бер Райхера. Он был представителем одной из самых богатых еврейских семей, владевших магазинами, жилыми сооружениями в центре города.

Дом Рейхера в Виннице

Архитектор в 1910 году спроектировал трехэтажный отель с двумя деревянными дворами для заезда карет. Проектантом здания был городской зодчий Григорий Артынов. Уже тогда здание поражало местных, ведь было самым узким в городе. Отель имеет асимметричный фасад с элементами модернизированного неоренессанса и символистического модерна.

Как выглядит дом Рейхера в Виннице

Историки говорят, что целевой аудиторией отеля были неприхотливые путники. Ведь за неимением места в здании было только электричество, а туалет — на улице. Интересно, что водопровод в этом здании появился только после 1970-х годов. Тогда на первом этаже появилась аптека с лекарственными растениями. Она известна своим высоким потолком в 5 метров и старинными кувшинами на стеллажах.

Как выглядит дом Рейхера в Виннице

Еще одной интересной деталью этого дома является то, что с внутреннего дворика на первом этаже вход в самый старый в городе магазин для взрослых. А в подвальном помещении современное кафе, где часто проходят поэтические вечера.

