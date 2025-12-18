Роскошный дом для холостяков с солярием на крыше: как выглядело здание, о котором знали далеко за пределами Днепра

Это здание было известно далеко за пределами города

Дом прокатчика — одно из самых знаменитых зданий в Днепре. В момент своего появления он воспринимался как образец роскошного и прогрессивного жилья для холостяков завода Петровского. За свою историю он один раз был разрушен и восстановлен и временно менял свое предназначение.

"Телеграф" предлагает узнать историю Дома прокатчика, как он задумывался, каким был в первые годы существования и что с ним случилось за почти 90 лет существования.

Идея и строительство Дома прокатчика

Дом прокатчика расположен на улице Кошица (бывшая — Караваева), 13. Разрешение на строительство общежития гостиничного типа завод имени Петровского получил в 1934 году. На это выделили 2 миллиона рублей. Разработал проект архитектор Борис Кащенко. Первоначально планировалось возвести жилой дом на 2 000 человек, но фактически было построено общежитие на 436 мест, состоявшее из двух почти равных блоков — мужского и женского.

Дом прокатчика в Днепре построен в стиле конструктивизма. Фото oldcity.dp.ua

В 1937 году в Днепре появилось здание с богатой архитектурной отделкой, лепкой, паркетными полами, росписью на стенах. Более богатого здания в городе на то время не было. Его макет и фотографии экспонировались на Всемирной выставке 1937 года в Париже как одно из достижений СССР.

Быт и уникальная инфраструктура общежития

Жилые комнаты были рассчитаны на два-три человека. Все было организовано так, что вернувшись со смены рабочий мог попасть в жилую часть через душ. Внутри общежития находились столовая и магазин, прачечная, библиотека, актовый зал, "комнаты дневного пребывания" на каждом этаже, музыкальная комната, игровые зоны и солярий на крыше.

Для своего времени общежитие было роскошным. Фото oldcity.dp.ua

При этом уже на этапе строительства отмечались и проблемы — в частности, низкое качество кирпичной кладки. После ввода здания в эксплуатацию выявились серьезные дефекты отопления и электропроводки. Поначалу в заводское общежитие даже не было проведено радио.

Комнаты отдыха в Доме прокатчика. Фото oldcity.dp.ua

Разрушение во время Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны Дом прокатчика был разрушен. Точный год неизвестен, но к октябрю 1943 года он представлял собой выгоревшую и частично обрушившуюся кирпичную коробку. Здание начали восстанавливать в 1947 году, и сначала в нем открылся магазин Горпромторга. После полного завершения работ в 1950 году Дом прокатчика вновь стал общежитием.

Дом прокатчика в 1940-е. Фото oldcity.dp.ua

За несколько десятилетий здание превратилось в рядовое заводское общежитие, выделяясь среди других лишь масштабами и памятью о былой славе. Крыша протекала, появлялась плесень, жильцы постепенно разъезжались.

Дом прокатчика в 2019 году. Фото Валерия Кравченко

Реконструкция и новое назначение

В 2015 году провели масштабную реконструкцию здания: обновили крышу, окна и коммуникации. От прежнего интерьера уцелели отдельные элементы оборудования. В 2021 году здание преобразовали в "Клубный дом для медиков", предоставив 29 квартир врачам, работавшим с пациентами с COVID-19. Сегодня Дом прокатчика — жилой дом, предназначенный для коммерческих работников.