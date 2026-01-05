Аномальные "котики" в морозном январе: в Украине внезапно зацвела козья ива (фото)

В народе такое явление называют плохой приметой

Аномальное тепло в Украине уже никого не удивляет. В последние годы климат заметно изменился и теплая бесснежная зима становится нормой. Однако в этом году зима оказалась весьма холодной и морозной, за исключением нескольких недель в декабре, когда была плюсовая температура.

Похоже, этих недель тепла было достаточно, чтобы в Ровно на улице Набережной зацвела ива. Скорее всего — это козья ива, которая распустила "котики" зимой, хотя обычно цветет в марте-апреле. Это дерево с пушистыми веточками удалось сфотографировать корреспондентке "Телеграф" Галине Струс.

Как пишут профильные сайты, такое аномальное цветение ивы допускается, когда зима теплая. Однако снимки были сделаны в начале января, когда уже устоялась морозная погода. На фоне заснеженного парка эти "котики" на иве выглядят особенно эпично.

Примечательно, что ровенчане, которые живут в этом районе, говорят, мол конкретно эта ива цветет "котиками" каждую зиму. Они уже не впервые наблюдают это аномальное цветение дерева посреди зимы.

Отметим, что по народным поверьям, "котики" на иве зимой — это плохая примета. Считается, что это к плохому урожаю. В то же время наука говорит, что это может быть сбой биологических часов растения из-за изменения климата.

