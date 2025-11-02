Ленивые, капризные, но очень симпатичные: лучшие картинки и мемы с котами за неделю

К вашему вниманию самые смешные котики за конец октября и начало ноября

В этой полной тревоге жизни есть то, что всегда поднимет настроение и рассмешит, и это наши четвероногие друзья. Вашему вниманию — традиционная рубрика "Телеграфа" с лучшими котиками недели.

Иногда котики могут быть совсем как люди: ленивые, грустные, уставшие от забот и тяжелого труда (вы же знаете, как трудно быть красивым?).

Какой ты котик сегодня?

Даже котику тяжело вывозить все это

Урок финансовой грамотности от котика

Это у кошек заложено генетически?

Как и люди, коты могут иметь собственное мнение, обычно критическое и осуждающее.

Котика без разрешения трогать нельзя, но самому котику можно все

Однако могут котики и наслаждаться простыми радостями жизни, шутить и сиять.

Китик – лучший антидепрессант без рецепта

Если этих мемов и приколов вам было мало для поднятия настроения — с удовольствием предлагаем также посмотреть: