Ленивые, капризные, но очень симпатичные: лучшие картинки и мемы с котами за неделю
Читати українською
К вашему вниманию самые смешные котики за конец октября и начало ноября
В этой полной тревоге жизни есть то, что всегда поднимет настроение и рассмешит, и это наши четвероногие друзья. Вашему вниманию — традиционная рубрика "Телеграфа" с лучшими котиками недели.
Иногда котики могут быть совсем как люди: ленивые, грустные, уставшие от забот и тяжелого труда (вы же знаете, как трудно быть красивым?).
Как и люди, коты могут иметь собственное мнение, обычно критическое и осуждающее.
Однако могут котики и наслаждаться простыми радостями жизни, шутить и сиять.
