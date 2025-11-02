Укр

Ленивые, капризные, но очень симпатичные: лучшие картинки и мемы с котами за неделю

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мемы о котах Новость обновлена 02 ноября 2025, 18:36
Мемы о котах. Фото telegraf.com.ua

К вашему вниманию самые смешные котики за конец октября и начало ноября

В этой полной тревоге жизни есть то, что всегда поднимет настроение и рассмешит, и это наши четвероногие друзья. Вашему вниманию — традиционная рубрика "Телеграфа" с лучшими котиками недели.

Иногда котики могут быть совсем как люди: ленивые, грустные, уставшие от забот и тяжелого труда (вы же знаете, как трудно быть красивым?).

Мем какой ты кот сегодня
Какой ты котик сегодня?
Мем котик плачет я быстро устаю
Кот ленивый спит мем
Кот со рюмкой я убираю из резюме стрессоустойчивость
Даже котику тяжело вывозить все это
Мем с котом мой внутренний зверь
Мем кот спрашивает, где зарплата
Мем кот сидел дома и не потратил деньги — бесплатный день
Урок финансовой грамотности от котика
Мем с рыжим котом я ничего не понял
Мем кот вместо домика залез в коробку
Это у кошек заложено генетически?

Как и люди, коты могут иметь собственное мнение, обычно критическое и осуждающее.

Мем кот не дает себя гладить, но ложится спать на лицо
Котика без разрешения трогать нельзя, но самому котику можно все
Мем кот на куче лежанок

Однако могут котики и наслаждаться простыми радостями жизни, шутить и сиять.

@catpixel_meow @Зоомагазин | Pixel 🐾 ♬ оригінальний звук - Diva Pixel
Мем коты объявлена групповая зевота
Мем кот смотрит на закат
Мем кот поет червона рута на собеседовании
Мем кот лучший антидепрессант без рецепта
Китик – лучший антидепрессант без рецепта

Если этих мемов и приколов вам было мало для поднятия настроения — с удовольствием предлагаем также посмотреть:

Теги:
#Коты #Мемы #Приколы #котики недели