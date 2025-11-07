Эта пряность защищает тюльпаны и спасет вашего кота

До глубокой осени можно сажать луковицы тюльпанов. Если при этом добавить в лунку некую пряность, можно защитить цветы от мышей и одновременно спасти своего кота.

Пока земля остается теплой, продолжается активная высадка тюльпанов. Опытные цветоводы знают, что новые сорта вызывают большой интерес у мышей: грызуны обожают лакомиться сладкими луковицами . И весной есть риск вместо шикарной клумбы увидеть почти голые грядки с жалкими всходами.

Самый распространенный метод борьбы с грызунами — использование ядов. Но мыши, даже отравленные, всегда остаются в центре внимания котов, которые в этом случае многим рискуют.

Увы, домашние пушистые любимцы могут стать жертвой вашей любви к тюльпанам. И даже если у вас нет своих кошек, то стоит заранее позаботиться о здоровье соседских мурлык. А главное, что есть простой и эффективный способ, как защитить цветы и спасти котов.

Возьмите порошок горчицы, и на дно каждой лунки сначала насыпьте по чайной ложке этой пряности, после чего сажайте луковицы обычным способом. Горчица отпугивает грызунов, и к тому же это очень хорошее удобрение для земли . Всем добра и котам тоже!

Кстати, старые сорта тюльпанов, как вот этот сорт "Победа" — не интересуют мышей.

