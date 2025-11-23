Какие деревья и травы сажали предки, чтобы стать богаче? Приметы, о которых не говорят соседям

Есть проверенные временем способы привлечения финансового благополучия, связанные с огородом.

На своей земле можно вырастить практически что хочешь, не только для еды и красоты. Как говорили наши предки, некоторые растения или деревья сами по себе привлекают удачу и даже деньги.

Например, древним символом богатства считается клен и каштан. Для привлечения финансовой стабильности эти деревья сажали в непосредственной близости от дома.

Приметы для привлечения денег на участке:

Посадить на участке клен или каштан , чтобы денег было больше.

, чтобы денег было больше. По углам участка воткнуть в землю колышки из осины — это отведет воров.

— это отведет воров. Посадите травы Богородицы или Тимьян ползучий , по поверьям отпугивающий неудачу.

, по поверьям отпугивающий неудачу. Магнитом для привлечения финансового счастья служит и герань садовая.

Есть много сортов герани - можно выбрать на любой вкус

Приметы для улучшения урожая:

Когда сажают картофель , в ямки бросают щепотку соли.

, в ямки бросают щепотку соли. Скорлупа от пасхальных яиц разбрасывается по огороду и прикапывается.

Как работать на огороде, чтобы в семье водились деньги:

Замечено: чтобы работа складывалась хорошо, нужно иметь положительное настроение. Сварливость и злость принесут неудачу .

. Женщинам-огородницам настоятельно рекомендуется работать только в "женские" дни — среда, пятница и суббота.

Цените свой труд и труд своей земли, не раздавайте даром выращенные вами овощи, фрукты и ягоды. И даже собранные семена нужно сначала посадить самим, а только потом кому-то подарить или продать.

Напомним, ранее "Телеграф" называл 6 признаков, что ваше растение пора выбросить.