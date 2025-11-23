Какие деревья и травы сажали предки, чтобы стать богаче? Приметы, о которых не говорят соседям
-
-
Есть проверенные временем способы привлечения финансового благополучия, связанные с огородом.
На своей земле можно вырастить практически что хочешь, не только для еды и красоты. Как говорили наши предки, некоторые растения или деревья сами по себе привлекают удачу и даже деньги.
Например, древним символом богатства считается клен и каштан. Для привлечения финансовой стабильности эти деревья сажали в непосредственной близости от дома.
Приметы для привлечения денег на участке:
- Посадить на участке клен или каштан, чтобы денег было больше.
- По углам участка воткнуть в землю колышки из осины — это отведет воров.
- Посадите травы Богородицы или Тимьян ползучий, по поверьям отпугивающий неудачу.
- Магнитом для привлечения финансового счастья служит и герань садовая.
Приметы для улучшения урожая:
- Когда сажают картофель, в ямки бросают щепотку соли.
- Скорлупа от пасхальных яиц разбрасывается по огороду и прикапывается.
Как работать на огороде, чтобы в семье водились деньги:
- Замечено: чтобы работа складывалась хорошо, нужно иметь положительное настроение. Сварливость и злость принесут неудачу.
- Женщинам-огородницам настоятельно рекомендуется работать только в "женские" дни — среда, пятница и суббота.
- Цените свой труд и труд своей земли, не раздавайте даром выращенные вами овощи, фрукты и ягоды. И даже собранные семена нужно сначала посадить самим, а только потом кому-то подарить или продать.
