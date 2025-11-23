Укр

Какие деревья и травы сажали предки, чтобы стать богаче? Приметы, о которых не говорят соседям

Ирина Семчишина
Что посадить на участке, чтобы было больше денег и удачи
Есть проверенные временем способы привлечения финансового благополучия, связанные с огородом.

На своей земле можно вырастить практически что хочешь, не только для еды и красоты. Как говорили наши предки, некоторые растения или деревья сами по себе привлекают удачу и даже деньги.

Например, древним символом богатства считается клен и каштан. Для привлечения финансовой стабильности эти деревья сажали в непосредственной близости от дома.

Приметы для привлечения денег на участке:

  • Посадить на участке клен или каштан, чтобы денег было больше.
  • По углам участка воткнуть в землю колышки из осины — это отведет воров.
  • Посадите травы Богородицы или Тимьян ползучий, по поверьям отпугивающий неудачу.
  • Магнитом для привлечения финансового счастья служит и герань садовая.
Герань садовая
Есть много сортов герани - можно выбрать на любой вкус

Приметы для улучшения урожая:

  • Когда сажают картофель, в ямки бросают щепотку соли.
  • Скорлупа от пасхальных яиц разбрасывается по огороду и прикапывается.

Как работать на огороде, чтобы в семье водились деньги:

  • Замечено: чтобы работа складывалась хорошо, нужно иметь положительное настроение. Сварливость и злость принесут неудачу.
  • Женщинам-огородницам настоятельно рекомендуется работать только в "женские" дни — среда, пятница и суббота.
  • Цените свой труд и труд своей земли, не раздавайте даром выращенные вами овощи, фрукты и ягоды. И даже собранные семена нужно сначала посадить самим, а только потом кому-то подарить или продать.

