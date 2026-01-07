Советское село в Ровенской области? Этот населенный пункт звучит как наше состояние после праздников

Свое современное название село получило в рамках декоммунизации

Это село в Ровенской области имеет название, которое звучит как наше состояние после праздников. Еще на въезде этот населенный пункт рассказывает сам о себе. Здесь нет заводов, много людей, но есть собственный характер и настоящий сельский дух.

Что следует знать

До 2016 года это село называлось Советским, но в рамках декоммунизации ему вернули аутентичное название — Пьянне

Первые упоминания о поселениях датируются XV веком

Несмотря на отсутствие промышленности, село площадью более 14 км² имеет инфраструктуру, которая включает собственную школу, библиотеку и дом культуры

История села Пьянние достигает середины XV века. В документах оно упоминается под названием "Пьян", поселения людей здесь начали формироваться еще в 1443 и 1481 годах.

Село было частью Волынского воеводства, которое находилось под властью панской Польши, а после III раздела Речи Посполитой в 1795 году перешло под власть Российской империи. В 1887 году здесь открыли церковно-приходскую школу, где обучение в разные периоды велось на русском, а затем на польском языках.

В XX веке, после длительных исторических катаклизмов и смен власти, село попало в пределы советской администрации — и вплоть до 2016 года официально называлось "Советское". Свое историческое название село получило в рамках декоммунизации, хотя обсуждение среди местных по названию было незаурядным.

Пруд в селе Пьянное. Фото: goldfishnet.in.ua

Происхождение названия

Несмотря на современное название, люди из села не хотят, чтобы его ассоциировали с пьянством. Историческое название "Пьян" имеет очень древние корни и упоминается в архивах еще в XV-XVI веках. Возможно, она происходит от названия реки Пьяне, которая берет начало именно здесь.

Популяция и размеры

По данным Википедии, численность населения Пьяннне составляет примерно 544-545 человек. Площадь села — около 14,2 км, что дает приблизительную плотность населения около 38 человек на квадратный километр.

Сейчас в селе работает общеобразовательная школа I-II степеней, где учатся дети из Пьяннне и окрестных сел. Культурный центр села – дом культуры, построенный в 1974 году, где проходят местные мероприятия. Также действует публично-школьная библиотека, фонд которой насчитывает более 6,5 тысячи книг, а обслуживает около 500 читателей.

