Горящие хвосты против монгольской орды: в Украине есть село с интересной историей и "огненным" названием

Что скрывает село с необычным названием на Волыни

Название Печихвосты звучит так, будто это шутка. Однако это вполне реальный населенный пункт на Волыни с интересным прошлым. История скрывается в легендах о уловках врагов, деревянной церкви и самом названии.

Что следует знать

Село имеет корни со времен палеолита, а его главной архитектурной жемчужиной является деревянная Свято-Введенская церковь, построенная еще в начале XVIII века

Местные жители когда-то отвоевали свои земли у польского дворянства

Первое упоминание о Печихвостах датируется 1508-м годом

Судьба села была непростой – в 1241 году его опустошили татарские нападения. В XIV веке Печихвосты оказались во власти Великого княжества Литовского, а впоследствии перешли в Польшу. Именно в этот период здесь ввели крепостное право, а крестьянские земли стали частью поместья польской дамы. Но с началом освободительной войны жители Печихвостов подняли восстание против господ и вернули себе имущество и землю, доказав, что здесь всегда были готовы бороться за эту территорию.

Среди важнейших достопримечательностей Печихвостов – Свято-Введенская церковь, построенная в 1708 году. Также в селе есть памятка архитектуры, которой более 300 лет.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Печихвостах. Фото: Википедия

Храм в селе Печихвосты, памятник архитектуры. Фото: Википедия

Происхождение названия

Название "Печихвости" — это не просто комбинация слов. По самому известному повествованию, во время монголо-татарских нашествий местные крестьяне придумали нестандартную тактику — привязывали факелы к хвостам быков, чтобы те в панике бежали вперед и разгоняли врага, а люди следом добивали. Именно эта история якобы дала название деревне.

Население села — 997 человек. Его площадь – около 17,99 км². Печихвосты расположены в Волынской области, рядом с селами Гаи и Полюхно, на перекрестке местных дорог. Местные почтовые службы (Укрпочта и Новая почта) работают здесь стабильно.

