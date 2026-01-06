Его называют "русским", но история скрывает другое: что на самом деле известно об этом селе

Весной 2022 года поселок освободили украинские военные от захватчиков

Примерно в 20 километрах от Харькова располагается село под названием Русские Тишки. Это один из населённых пунктов, который оказался на передовой после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о селе и о его происхождении. История поселка насчитывает несколько столетий и тесно связана с развитием региона.

История села

С первой половины XVIII ст. — территория была имением рода Тихоцких. Это древний украино-польский шляхетский и дворянский род.

Русские Тишки на карте 1783 года. Фото: Википедия

По переписи 1864 года село относилось к казённым поселениям Циркуновской волости Харьковского уезда. В то время здесь проживало 1690 человек, из них 797 мужчин и 893 женщины, что отражало относительно равномерное распределение полов.

Усадебный дом конца ХІХ ст. Фото: Википедия

Уже по состоянию на 1914 количество жителей возросло до 4823 человек.

После революции 1917 года и установления советской власти Русские Тишки, как и многие сельские населённые пункты, стали частью колхозной системы.

Праздник села отмечается 16 августа — день освобождения села от немецких захватчиков в 1943 году

В 2014 году в селе построен коттеджный посёлок Удачино.

Русские Тишки на карте

В 2018 года в Русских Тишках Патриарх Филарет освятил новый храм архистратига Божьего Михаила.

До 2022 года село оставались небольшим, но благоустроенным сельским поселением с несколькими сотнями жителей.

Российские войска захватили село в марте 2022 года. 10 мая 2022 года поселок был освобождено от захватчиков.

Российский МТ-ЛБ с надписью “На Бирлин” в Русских Тишках в 2022 году

Русские Тишки — история названия

В старинной речи и топонимике слово "тишка" или "тиха" означало "спокойное, тихое место". Именно так часто называли малонаселённые или тихие деревни, расположенные вдали от больших городов или дорог.

Но что означает приставка "Русские"?

В XVIII веке на этих землях селились выходцы из центральных русских губерний. "Русские" в названии использовалось для отличия от соседних селений, где могли проживать, например, украинцы-казаки или выходцы из других регионов.

