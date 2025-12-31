Оно не должно существовать? В Украине есть село со странным названием, пережившее советскую и немецкую оккупации

Это место прошло сквозь историю

Название этого села звучит так, будто его не должно было существовать вообще — но Нетреба уже несколько веков упорно держится на карте Ровенщины. Здесь скрывается история о непригодных землях, великих империях и людях, которые здесь живут.

Что следует знать

Нетреба находится в Ровенской области и занимает площадь более 68 квадратных километров

Название села происходит от термина "нетребие"

В прошлом веке село было пограничным пунктом между Польшей и Советским Союзом и пережило смену нескольких политических режимов

Нетреба расположено на севере Ровенщины, примерно в 30 км от Ракитного — ближайшей железнодорожной станции. Это тихий населенный пункт с примерно 580-586 жителями. Площадь села – 68,51 км².

Происхождение названия

По одной из версий, название происходит от старинного слова "нетребие", которое означало "непригодный для обработки". Вероятно, это намек на бедные почвы, из которых когда-то выросло поселение.

Река Горынь у села Нетреба. Фото: facebook

Именно такую землю осваивали первые поселенцы, которые, по легенде, были изгнаны сюда из более богатых земель или самостоятельно искали, где сделать свое поселение. С годами шалаши превратились в хижины, хижины на улицы, а Нетреба стало полноценным селом.

До второй мировой войны село входило в состав Польши, и здесь рядом сосуществовали украинцы, русские и поляки. Однако соседние части сельской территории имели более крупные польские общины. К слову, в двух километрах от села тогда проходила граница между Польшей и Советской Украиной.

Как и многие населенные пункты Волыни, Нетреба неоднократно переходило из рук в руки — сначала советская оккупация, затем немецкая. После войны село вошло в состав РСФСР, а с 1991 года — независимой Украины.

