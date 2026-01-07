Рус

Радянське село у Рівненській області? Цей населений пункт звучить як наш стан після свят

Наталія Дума
Село П'яннє раніше мало назву Радянське
Село П'яннє раніше мало назву Радянське. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Свою сучасну назву село отримало в рамках декомунізації

Це село у Рівненській області має назву, яка звучить як наш стан після свят. Ще на в'їзді цей населений пункт ніби розказує сам про себе. Тут немає заводів, багато людей, проте є власний характер і справжній сільський дух.

Що варто знати

  • До 2016 року це село мало назву Радянське, але в рамках декомунізації йому повернули автентичну назву — П'яннє
  • Перші згадки про поселення датуються XV століттям
  • Попри відсутність промисловості, село площею понад 14 км² має інфраструктуру, що включає власну школу, бібліотеку та будинок культури

Історія села П'яннє сягає середини XV століття. У документах воно згадується під назвою "П’ян" поселення людей тут почали формуватися ще у 1443 та 1481 роках.

Село було частиною Волинського воєводства, що перебувало під владою панської Польщі., а після III поділу Речі Посполитої 1795 року, перейшло під владу Російської імперії. У 1887 році тут відкрили церковно-приходську школу, де навчання, у різні періоди, велося російською, а потім польською мовами.

У XX столітті, після тривалих історичних катаклізмів і змін влади, село потрапило в межі радянської адміністрації — і аж до 2016 року офіційно називалося "Радянське". Свою історичну назву село отримало у рамках декомунізації, хоча обговорення серед місцевих щодо назви було неабияким.

Село П'яннє Радянське
Ставок у селі П'яннє. Фото: goldfishnet.in.ua

Походження назви

Незважаючи на сучасну назву, люди з села не хочуть, щоб її ототожнювали з пияцтвом. Історична назва "П’ян" має дуже давнє коріння і згадується в архівах ще у XV–XVI століттях. Можливо, вона походить від назви річки П’яне, яка бере початок саме тут.

Населення та розміри

За даними Вікіпедії, чисельність населення П’яннє становить приблизно 544–545 людей. Площа села — близько 14,2 км², що дає приблизну густоту населення близько 38 осіб на квадратний кілометр.

Зараз у селі працює загальноосвітня школа I–II ступенів, де навчаються діти з П’яннє та навколишніх сіл. Культурний центр села — будинок культури, побудований у 1974 році, де проходять місцеві заходи. Також діє публічно-шкільна бібліотека, фонд якої налічує понад 6,5 тисяч книг, а обслуговує близько 500 читачів.

