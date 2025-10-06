"Гордон покусал?". Прогноз Кима о завершении войны возмутил украинцев

Пользователи вспомнили даже обещания Арестовича

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что война в Украине вполне может закончиться дипломатическим путем. Более того, это может произойти довольно скоро.

Что нужно знать:

Ким дал прогноз когда закончится война

Какой нюанс есть в его заявлении

Украинцев возмутили слова главы ОВА

Как отметил Ким в интервью "Главкому", война в Украине действительно может закончиться дипломатическим путем. К тому же, подписание мирного соглашения — основное условие для этого. Хотя фактически войну Россия может закончить в любой момент, когда остановит огонь.

Отвечая на вопросы корреспондента, Ким озвучил свой личный временной диапазон, в котором, по его мнению, может наступить завершение вооруженной агрессии.

"Мой личный прогноз – это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", – заявил глава Николаевской ОВА.

Однако это заявление изрядно возмутило украинцев, ведь многие паблики перекрутили слова Кима. Они писали: "Война закончится в течение двух месяцев или года — глава Николаевской ОВА Ким". В сети пользователей возмутили такие слова, ведь это не первое обещание об окончании войны. Многие вспоминали знаменитого экс-советника ОП Алексея Арестовича или журналиста Дмитрия Гордона. Некоторые отмечали, что для правдивости Киму следовало добавить год, ведь заявление будто немного размыто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, какую ошибку Украина допустила в начале вторжения.