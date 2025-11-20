Его построили на месте взорванного и снова взорвали: в сети показали архивное фото одного из киевских мостов

Сегодня от этого монументального сооружения остались только архивные фото

В сети недавно появилось редкое архивное фото, привлекшее внимание тех, кто интересуется киевской историей. Снимок иллюстрирует одну из трагических страниц в прошлом столице – разрушенный во времена Второй мировой войны городов имени Евгении Бош.

Это фото, опубликованное в сообществе "Ретро Киев", стало поводом к тому, чтобы вспомнить о забытой киевской переправе, которая в свое время играла важную роль в жизни города. "Телеграф" расскажет о ней поподробнее.

Мост им. Евгении Бош, взорванный в 1941 году

Мост имени Евгении Бош в Киеве: трагическая история между войнами

Один из малоизвестных, но показательных символов киевской истории ХХ века – это мост имени Евгении Бош, когда-то соединявший два берега Днепра. Его судьба тесно переплетается с революционными событиями, Первой и Второй мировыми войнами и трагическими перипетиями украинской истории.

Восстановление после разрушений

На месте разрушенного во время боев 1920 года Николаевского цепного моста, в 1925 году появляется новая переправа. Ее построили менее чем за год – всего за десять месяцев!

Мост имени Евгении Бош

Мост построен на уже существующих опорах бывшего цепного моста, однако металлическую конструкцию весом свыше 4000 тонн (250 тысяч пудов) собрали всего за 85 дней. Эта быстрая, но качественная работа стала знаковым событием для города, нуждавшегося в надежном транспортном сообщении между левобережной и правобережной частями Киева.

Советский танкный мост им. Евгении Бош летом 1941 года

Новый мост выполнили в балочном стиле, с судоходным пролетом, который был на 4,2 метра выше предыдущего, чтобы обеспечить лучшую пропускную способность для кораблей и большую прочность для транспорта.

Мост имени Евгении Бош

Новый мост назвали в честь Евгении Бош – революционерки немецкого происхождения, активной участницы революции и гражданской войны в Украине. За несколько месяцев до открытия моста она трагически ушла из жизни, и ее имя стало символом эпохи перемен.

Взрыв в 1941 году и забвение

В ходе Второй мировой войны, в 1941 году, советские войска, покидая Киев, уничтожили мост, чтобы воспрепятствовать наступлению немцев. Переправа была разрушена и больше никогда не восстанавливалась. Со временем история моста и его драматическая судьба оказались почти в полном забвении для большинства киевлян.

После разрушения самой переправы в 1941 году опоры моста имени Евгении Бош оставались на своем месте еще более двух десятилетий. Они использовались в хозяйственных целях, в частности, как основа для линии электропередачи, которая проходила через Днепр. Окончательно их демонтировали только в середине 1960-х годов, при строительстве моста Метро, он был открыт несколько севернее исторического места.

Понтонная переправа на месте разрушенного моста

На архивных фото можно увидеть, каким был мост Евгении Бош, его монументальные опоры на водах Днепра и руины после подрыва 1941 года. Это не только часть городской инфраструктуры, но и безмолвный свидетель сложных исторических времен.

Современное значение

Сегодня на месте, где когда-то стоял мост, нет ни знаков, ни мемориальных табличек. Однако история моста имени Евгении Бош имеет потенциал стать важной частью культурной памяти Киева – через нее прослеживается сложная судьба города между войнами и революциями и трагические события для переживших их людей.

Остатки опор моста им. Евгении Бош в Киеве, март 2010 года

Интересно, что весной 2010 года, когда уровень воды в Днепре временно снизился, можно было увидеть остатки трех старых опор моста, напоминавших о забытой киевской переправе и сложной истории города на рубеже эпох.

