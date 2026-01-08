Яким був зимовий Київ 70 років тому: архівне фото показало, як столиця боролася зі снігом

Як столиця боролася зі сніговими заметами та чому сучасні кияни навряд чи побачать таке знову

Архівна фотографія кінця 1950-х років, що зберігається в Центральному державному архіві України, показує несподівану картину. Десятки киян у теплих пальтах з лопатами в руках розчищають бульвар Тараса Шевченка від снігових заметів, що сягають колін.

На фото, яким поділилися у спільноті "Ретро Київ", видно, що зима того року видалася досить сніжною. "Телеграф" розповість про це детальніше

Лопата як головна техніка

На архівному знімку добре видно, як люди власноруч прорубують вузький прохід уздовж чавунної огорожі бульвару, відкидаючи сніг до дерев. Вздовж дороги стоять автомобілі середини ХХ століття, над ними – контактна мережа тролейбусів, рух яких у такі дні повністю зупинявся.

До прибирання залучали не лише двірників, а й службовців, студентів, працівників установ. Трудові колективи виходили на стихійні "суботники" з дерев'яними та металевими лопатами.

Фото: Назар Довженко

Століття боротьби зі стихією

У ХІХ – у середині ХХ століття зима в Києві тривала 100–120 днів. Після сильних снігопадів вулиці розчищали спеціальні команди двірників і робітників за кошти міського бюджету.

Ще в лютому 1900 року, коли за два дні випала місячна норма опадів, влада терміново наймала сотні людей, щоб відкопати трамвайні колії. За радянських часів практика масових прибирань посилилася, але навіть цілодобова робота комунальників не рятувала від заметів.

Від завірюх до теплих зим

Кліматологи відзначають, що середня зимова температура в Києві за останні десятиліття зростає, а періоди стабільного снігового покриву скорочуються. Водночас навіть у ХХІ столітті столиця зазнавала потужних снігопадів – зокрема, у березні 2013 року в Києві випала рекордна кількість снігу.

Снігопад в Києві в 2013 році

На тлі сучасних тепліших зим старі чорно-білі фотографії сприймаються вже не як буденність, а як фрагмент зимової історії міста. Вони нагадують, що ще кілька десятиліть тому киянам доводилося буквально відкопувати власне місто зі снігу – спільною працею, без важкої техніки, з надією, що наступний циклон омине столицю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав порожній Андріївський узвіз в 1942 році. На світлині відсутні натовпи туристів, сувенірні крамниці та яскраві вивіски, які сьогодні асоціюються з цим місцем.