В его центре заточена главная святыня. Какие улицы Киева образуют "чертов треугольник"

Этот треугольник создают три шедевра столичной архитектуры

В Киеве есть множество необычных и даже мистических мест. Мало кто знает, что в самом сердце столицы существует "чертов" треугольник", внутри которого заточена наша главная святыня.

О нем стало известно из книги Олеся Ильченка "Город с химерами". Образуют треугольник дома, на фасадах которых есть демонические скульптуры.

Где в Киеве есть "чертов треугольник" и что находится в его центре

В центре Киеве есть "чертов треугольник", который образуют три исторических здания. Их фасады украшены скульптурами нечистой силы и создают равностороннюю фигуру, внутри которой заточена главная святыня Украины — София Киевская.

София Киевская, Фото: freepik

Первой точкой треугольника является "Дом с котами" на ул. Гоголевской, 23. Фасад этого здания, построенного в 1909 году, венчает фигура крылатого черта. Вторая точка — "Дом с горгульей" на ул. Большая Житомирская, 8а, где угол здания украшает злорадно улыбающаяся химера. А замыкает треугольник знаменитый "Дом с химерами" архитектора Владислава Городецкого на ул. Банковой, 10, чей фасад полностью покрыт скульптурами мифических существ и земноводных.

Дом с химерами в Киеве, Фото: ukrainaincognita

Исследователи киевской мистики, в частности писатель Олесь Ильченко, полагают, что такое расположение домов не случайно. Существует гипотеза, что этот "треугольник из чертей" блокирует сакральную функцию Софийского собора. В своей работе автор отмечает:

Клубок понемногу начал распутываться, когда я увидел мистический треугольник прямо на карте Киева. Кто верит в это, а кто нет, но такой треугольник есть, и в центре него София стоит – вот такой вот "Код да Винчи" по-киевски Олесь Ильченко

"Чертов треугольник" в Киеве

