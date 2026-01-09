У його центрі заточена головна святиня. Які вулиці Києва утворюють "чортів трикутник"
Цей трикутник створюють три шедеври столичної архітектури
У Києві є безліч незвичайних і навіть містичних місць. Мало хто знає, що в самому серці столиці існує "чортів трикутник", усередині якого заточено нашу головну святиню.
Про нього стало відомо з книги Олеся Ільченка "Місто з химерами". Утворюють трикутник будинки, на фасадах яких демонічні скульптури.
Де в Києві є "чортів трикутник" і що знаходиться в його центрі
У центрі Києві є "чортів трикутник", який утворюють три історичні будівлі. Їхні фасади прикрашені скульптурами нечистої сили та створюють рівносторонню фігуру, всередині якої заточено головну святиню України — Софію Київську.
Першою точкою трикутника є "Будинок із котами" на вул. Гоголівській, 23. Фасад цієї будівлі, збудованої у 1909 році, вінчає фігура крилатого чорта. Друга точка — "Будинок з горгулією" на вул. Велика Житомирська, 8а, де кут будівлі прикрашає химера, що зловтішно посміхається. А замикає трикутник знаменитий "Будинок із химерами" архітектора Владислава Городецького на вул. Банкової, 10, чий фасад повністю покритий скульптурами міфічних істот та земноводних.
Дослідники київської містики, зокрема письменник Олесь Ільченко, вважають, що таке розташування будинків не випадкове. Існує гіпотеза, що цей "трикутник із чортів" блокує сакральну функцію Софійського собору. У своїй роботі автор зазначає:
Клубок потроху почав розплутуватись, коли я побачив містичний трикутник прямо на карті Києва. Хто вірить у це, а хто ні, але такий трикутник є, і в центрі нього Софія стоїть – ось такий "Код да Вінчі" по-київськи
