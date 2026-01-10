На морозе с мыльными пузырями происходит настоящая магия. Завораживает и детей и взрослых (видео)

Это выглядит невероятно, такое зимнее развлечение очень увлекает

Мыльные пузыри считаются летней забавой, но на морозе с ними происходит настоящая магия. При низких температурах пузырь становится похожим на хрустальный шар с волшебным узором.

Мыльные пузыри лучше всего замораживать при температуре -7 -9 градусов. На морозе мыльная сфера начинает постепенно покрываться кристаллами льда. После полного замерзания пузырь превращается в хрупкий хрустальный шар.

В лучах заходящего солнца замороженный пузырь выглядит невероятно

На поверхности образуются удивительные узоры

Мыльные пузыри на морозе — как сделать

Желательно, чтобы мыльный раствор был охлажденным. Надо выйти на улицу в морозную погоду и через трубочку выдуть пузырь. Его нужно аккуратно разместить на снег, или поймать на трубочку либо какую-нибудь палочку. Также мыльный пузырь не лопнет, если поймать его рукой в шерстяной перчатке.

Можно осторожно "посолить" шар снежинками (буквально несколько штук). Дальше природа начнет творить завораживающую магию — начнется кристаллизация На шарике образуются узоры, повторяющие форму снежинок. Постепенно кристаллы покроют всю поверхность, образуется хрупкая сфера из тонкого ажурного льда.

Для максимального эффекта в мыльную смесь можно добавить глицерин, который продается в аптеке. На стакан мыльного раствора требуется столовая ложка глицерина.

