На морозі з мильними бульбашками відбувається справжня магія. Захоплює і дітей і дорослих (відео)

Це виглядає неймовірно, така зимова розвага дійсно зачаровує

Мильні бульбашки вважаються літньою забавою, але на морозі з ними відбувається справжня магія. За низьких температур бульбашка стає схожою на кришталеву кулю з дивовижним візерунком.

Мильні бульбашки найкраще заморожувати за температури -7 -9 градусів. На морозі мильна сфера починає поступово вкриватися кристалами льоду. Після повного замерзання бульбашка перетворюється у крихку кришталеву кулю.

У промінях сонця, що заходить, заморожена бульбашка виглядає неймовірно

На поверхні утворюються дивовижні візерунки

Мильні бульбашки на морозі — як зробити

Бажано, щоб мильний розчин був охолодженим. Треба вийти на вулицю за морозної погоди та через трубочку видути бульбашку. Її треба акуратно розмістити на сніг, або зловити на трубочку чи якусь паличку. Також мильна бульбашка не лусне, якщо впіймати її рукою у вовняній рукавичці.

Можна обережно "посолити" кулю сніжинками (буквально кілька штук). Далі природа почне творити магію, яка заворожує — почнеться кристалізація На кульці утворяться візерунки, що повторюють форму сніжинок. Поступово кристали вкриють всю поверхню, утвориться крихка сфера з тонкого ажурного льоду.

Для максимального ефекту у мильну суміш можна додати гліцерин, який продається в аптеці. На склянку мильного розчину потрібна столова ложка гліцерину.

