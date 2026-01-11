Ночью от -15 градусов: прогноз для Киева на середину января

Всю неделю в столице Украины будут держаться сильные морозы

В Киеве фиксируют сильные морозы. В течение ближайшей недели днем и ночью температура тоже будет оставаться стабильно ниже нуля.

Насколько суровой будет зима в период с 12 по 18 января, написал "Телеграф". Данные взяты с синоптического сайта "Погода.Мета".

Недельный прогноз для Киева

Начало недели будет холодным и сухим. 12 января днем будет около -10°C, ночью до -16°C, погода облачная, ветер слабый. На следующий день мороз усилится: днем -12°C, ночью -18°C, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Чего ждать в Киеве на ближайшей неделе. Фото: Погода.

Среда и четверг ожидаются теплее днем, но ночи останутся очень холодными. 14 января днем ожидается до -9 °C, ночью до -17 °C, переменная облачность, ветер слабый. 15 января днем -7 °C, ночью до -17 °C, возможны слабые осадки, ветер немного усилится.

В конце недели показатели на термометрах днем зафиксируются около -8…-9°C, ночью до -17…-15°C. Ветер будет слабым или умеренным, а осадки — незначительными.

Итак, погода в столице Украины будет устойчиво морозной без оттепелей. Холоднее всего киевлянам будет ночью, ведь тогда температура зафиксируется около -18…15 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть пять советов, которые помогут не замерзнуть в суровые морозы.