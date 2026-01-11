Вночі від -15 градусів: прогноз для Києва на середину січня

Цілий тиждень у столиці України триматимуться сильні морози

У Києві фіксують сильні морози. Протягом найближчого тижня вдень і вночі температура теж залишатиметься стабільно нижче нуля.

Наскільки суворою буде зима протягом 12-18 січня, написав "Телеграф". Дані взяли з синоптичного сайту "Погода.Мета".

Тижневий прогноз для Києва

Початок тижня буде холодним і сухим. 12 січня вдень буде близько -10 °C, вночі до -16 °C, погода хмарна, вітер слабкий. Наступного дня мороз посилиться: вдень -12 °C, вночі до -18 °C, хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

Чого очікувати у Києві на найближчому тижні. Фото: Погода.Мета

Середа та четвер очікуються трохи теплішими вдень, але ночі залишаться дуже холодними. 14 січня вдень передбачається до -9 °C, вночі до -17 °C, мінлива хмарність, вітер слабкий. 15 січня вдень -7 °C, вночі до -17 °C, можливі слабкі опади, вітер трохи посилиться.

Наприкінці тижня показники на термометрах вдень зафіксуються біля -8…-9 °C, вночі до -17… -15 °C. Вітер буде слабким або помірним, а опади — незначними.

Тож, погода у столиці України буде стійко морозною без відлиг. Найхолодніше киянам буде вночі, адже тоді температура зафіксується близько -18…15 градусів.

