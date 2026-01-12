Если застряли в лифте: киевляне придумали очень крутой лайфхак для себя и соседей (фото)

Эта своеобразная "аптечка" поможет в экстренных ситуациях

В Киеве придумали необычный способ помочь людям, которые застревают в лифтах. В одном из домов подготовили специальный "бокс заботы" со всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации.

В пакете можно найти стул, фонарик, воду, еду, памперсы для детей и взрослых и другие вещи. Соответствующий пост опубликовала украинка в Threads под ником "liusiamamrai".

На коробке есть листовка с просьбой сообщать консьержке, если что-то использовали, чтобы бокс пополнили.

В комментариях украинцы делятся собственным опытом. Некоторые показывают фото подобных боксов, другие рассказывают, что некоторые люди берут вещи без нужды, засоряют или даже воруют их.

Люди в комментариях описывают свои истории. Фото: Threads

Что пишут в комментариях под постом. Фото: Threads

Также пользователи соцсети отмечают, что такие боксы объединяют людей и помогают чувствовать поддержку, особенно в сложные времена, например во время войны.

Такие мелочи объединяют людей. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве жители устроили свой "пункт несокрушимости" прямо во дворе с шашлыками. Они отдыхали среди двора многоэтажки во время сильных отключений света, а фото с места события мгновенно покорили соцсети.