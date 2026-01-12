Если застряли в лифте: киевляне придумали очень крутой лайфхак для себя и соседей (фото)
Эта своеобразная "аптечка" поможет в экстренных ситуациях
В Киеве придумали необычный способ помочь людям, которые застревают в лифтах. В одном из домов подготовили специальный "бокс заботы" со всем необходимым на случай чрезвычайной ситуации.
В пакете можно найти стул, фонарик, воду, еду, памперсы для детей и взрослых и другие вещи. Соответствующий пост опубликовала украинка в Threads под ником "liusiamamrai".
На коробке есть листовка с просьбой сообщать консьержке, если что-то использовали, чтобы бокс пополнили.
В комментариях украинцы делятся собственным опытом. Некоторые показывают фото подобных боксов, другие рассказывают, что некоторые люди берут вещи без нужды, засоряют или даже воруют их.
Также пользователи соцсети отмечают, что такие боксы объединяют людей и помогают чувствовать поддержку, особенно в сложные времена, например во время войны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве жители устроили свой "пункт несокрушимости" прямо во дворе с шашлыками. Они отдыхали среди двора многоэтажки во время сильных отключений света, а фото с места события мгновенно покорили соцсети.