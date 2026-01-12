Якщо застрягли в ліфті: кияни придумали дуже крутий лайфхак для себе та сусідів (фото)
Ця своєрідна "аптечка" допоможе в екстрених ситуаціях
У Києві придумали незвичний спосіб допомогти людям, які застрягають у ліфтах. В одному з будинків підготували спеціальний "бокс турботи" з усім необхідним на випадок надзвичайної ситуації.
У пакеті можна знайти стілець, ліхтарик, воду, їжу, памперси для дітей і дорослих та інші речі. Відповідний пост опублікувала українка у Threads під ніком "liusiamamrai".
На коробці є листівка з проханням повідомляти консьєржку, якщо щось використали, щоб бокс поповнили.
У коментарях українці діляться власним досвідом. Дехто показує фото подібних боксів, інші розповідають, що деякі люди беруть речі без потреби, засмічують або навіть крадуть їх.
Також користувачі соцмережі відзначають, що такі бокси об’єднують людей і допомагають відчувати підтримку, особливо у складні часи, наприклад під час війни.
