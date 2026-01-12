Якщо застрягли в ліфті: кияни придумали дуже крутий лайфхак для себе та сусідів (фото)

Ця своєрідна "аптечка" допоможе в екстрених ситуаціях

У Києві придумали незвичний спосіб допомогти людям, які застрягають у ліфтах. В одному з будинків підготували спеціальний "бокс турботи" з усім необхідним на випадок надзвичайної ситуації.

У пакеті можна знайти стілець, ліхтарик, воду, їжу, памперси для дітей і дорослих та інші речі. Відповідний пост опублікувала українка у Threads під ніком "liusiamamrai".

На коробці є листівка з проханням повідомляти консьєржку, якщо щось використали, щоб бокс поповнили.

У коментарях українці діляться власним досвідом. Дехто показує фото подібних боксів, інші розповідають, що деякі люди беруть речі без потреби, засмічують або навіть крадуть їх.

Люди в коментарях описують власні історії. Фото: Threads

Що пишуть у коментарях під постом. Фото: Threads

Також користувачі соцмережі відзначають, що такі бокси об’єднують людей і допомагають відчувати підтримку, особливо у складні часи, наприклад під час війни.

Такі дрібниці об'єднують людей. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві мешканці влаштували свій "пункт незламності" просто у дворі з шашликами. Вони відпочивали посеред двору багатоповерхівки під час сильних відключень світла, а фото з місця події миттєво підкорили соцмережі.