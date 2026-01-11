Киевляне устроили свой "пункт несокрушимости" с шашлыками и покорили сеть (фото)
Киевляне снова продемонстрировали несокрушимость украинского духа
Жесткие отключения света в Киеве не заставляют горожан унывать. Так, жители левого берега столицы устроили пикник с шашлыком прямо в своем дворе.
Кадры из видео мигом стали хитом соцсетей. Их подхватили даже все известные информационные каналы с более чем миллионной аудиторией.
На фото, снятых с высоты, можно заметить большое количество людей на детской площадке. По всей видимости, они устроили встречу на фоне аварийных отключений света.
"Левый берег, соседи устроили пикник с шашлыком, потому что нет света и особо нечего делать", — пишет автор.
"Горжусь нашими людьми". "Шикардос". "А где шашлык? Бухло только видно)", — пишут в комментариях.
"Молодцы, греться как-то надо". "О, это я понимаю центр несокрушимости". "Нас не одолеть. Лучшая нация на планете!!!! Нет никаких сомнений!", — отмечают в сети.
"Мужики нашли повод)". "Молодцы, круто". "Они идею другим подбросили", "На бухле не экономили" — "Ну так на электричестве сэкономили". "Почему-то раньше не было света и пикников не было. Возможно, что нет тепла?". "Мы так все выпьем за упокой ботоксного! Молодцы", "Мы в Одессе тоже так делали, когда света не было 5 дней, еще и глинтвейн варили. Держимся", — пишут в комментариях.
Также некоторые люди высказывали мнения в поддержку или против такого мероприятия. И каждая из сторон высказала свои доводы.
"Классно, тоже хочу так". "С бухлом тот пикник. Одни в окопах, другие коньячок распивают". "И тцкшника не боятся, забронированные по-видимому". "Молодцы, хоть какая-то болтовня во дворе", — спорят в комментариях пользователи.
Стоит добавить, что видео стало настолько вдохновенным, что его распространили информационные каналы с большой аудиторией. Это позволяет убедиться, что такая бодрость духа демонстрирует несокрушимость украинцев.
