Киевляне устроили свой "пункт несокрушимости" с шашлыками и покорили сеть (фото)

Киевляне снова продемонстрировали несокрушимость украинского духа

Жесткие отключения света в Киеве не заставляют горожан унывать. Так, жители левого берега столицы устроили пикник с шашлыком прямо в своем дворе.

Кадры из видео мигом стали хитом соцсетей. Их подхватили даже все известные информационные каналы с более чем миллионной аудиторией.

На фото, снятых с высоты, можно заметить большое количество людей на детской площадке. По всей видимости, они устроили встречу на фоне аварийных отключений света.

"Левый берег, соседи устроили пикник с шашлыком, потому что нет света и особо нечего делать", — пишет автор.

Киевляне устроили пикник во время блэкаута

"Горжусь нашими людьми". "Шикардос". "А где шашлык? Бухло только видно)", — пишут в комментариях.

В сети активно комментируют кадры пикника в Киеве

"Молодцы, греться как-то надо". "О, это я понимаю центр несокрушимости". "Нас не одолеть. Лучшая нация на планете!!!! Нет никаких сомнений!", — отмечают в сети.

Кадры вызвали восторг в сети

Кадры вызвали восторг в сети

"Мужики нашли повод)". "Молодцы, круто". "Они идею другим подбросили", "На бухле не экономили" — "Ну так на электричестве сэкономили". "Почему-то раньше не было света и пикников не было. Возможно, что нет тепла?". "Мы так все выпьем за упокой ботоксного! Молодцы", "Мы в Одессе тоже так делали, когда света не было 5 дней, еще и глинтвейн варили. Держимся", — пишут в комментариях.

В сети активно комментируют кадры пикника в Киеве

В сети активно комментируют кадры пикника в Киеве

В сети активно комментируют кадры пикника в Киеве

Также некоторые люди высказывали мнения в поддержку или против такого мероприятия. И каждая из сторон высказала свои доводы.

"Классно, тоже хочу так". "С бухлом тот пикник. Одни в окопах, другие коньячок распивают". "И тцкшника не боятся, забронированные по-видимому". "Молодцы, хоть какая-то болтовня во дворе", — спорят в комментариях пользователи.

Мнения комментаторов разделились

Стоит добавить, что видео стало настолько вдохновенным, что его распространили информационные каналы с большой аудиторией. Это позволяет убедиться, что такая бодрость духа демонстрирует несокрушимость украинцев.

Кадры мгновенно стали вирусными

Кадры мгновенно стали вирусными

Кадры мгновенно стали вирусными

Кадры мгновенно стали вирусными

Ранее "Телеграф" рассказывал, что львовянин на лыжах стал звездой TikTok, показав, как нужно в непогоду передвигаться по городу.