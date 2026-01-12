Александр, Максим или Дмитрий? Кому нумерологи прочат безумную прибыль в 2026-м

Эти восемь имен принесут финансовую удачу

В 2026 году некоторым мужчинам повезет больше других — по крайней мере, так говорят нумерологи и астрологи. Они уверены: если вашего мужа, любимого или друга зовут определенным именем, у него есть все шансы хорошо заработать в год Красной Огненной Лошади.

"Телеграф" собрал список мужских имен, которым, по мнению астрологов и нумерологов, 2026 год может принести материальные выгоды.

Александр – лидер по природе

У Александров есть все шансы сорвать куш в новом году. Они и так амбициозны и целенаправленны, а год Коня еще больше усилит эти качества. Могут появиться неожиданные предложения на работе, выгодные сделки или новые способы заработать.

Лучше всего ситуация будет складываться с весны до осени. В это время энергия года будет на пике. Если Александр давно хотел начать свое дело или сменить работу — 2026 год идеально для этого подходит.

Андрей — мужественный и сильный

Имя Андрей означает "мужественный", "сильный". В 2026 году эта сила проявится и в умении зарабатывать деньги. Андреи умеют держать удар и не сдаваться даже в сложных ситуациях.

Год Коня вознаградит их за выносливость. Их ждут премии, повышение зарплаты или удачные вложения денег. Главное — не сидеть на месте и пользоваться появляющимися возможностями.

Максим и Макар — счастливчики года

Эти два имени схожи не только звучанием. Максим означает "самый большой", а Макар — "счастливый". И в 2026-ом они действительно будут счастливчиками, особенно в финансовых вопросах.

Максимы умеют производить впечатление на людей, и это принесет реальные деньги. Их идеи поддержат, на проекты дадут деньги. Макары же вообще считаются везунчиками. Они окажутся в нужное время в нужном месте. Случайная встреча может обернуться серьезным заработком.

Виктор – рожденный побеждать

Виктор — это и есть "победитель" в переводе. В 2026 году это имя сработает на все сто процентов. Викторы не привыкли проигрывать и всегда доводят дело до конца.

В новом году это окупится с лихвой. Их ждут премии, повышения, удачные инвестиции. Могут даже выиграть что-нибудь ценное. Особенно хорошо пойдет там, где нужно конкурировать и бороться за результат.

Дмитрий — земледельец, собравший урожай

Дмитрий — популярное имя, которое означает "посвящённый богине земли". В год Коня это станет большим преимуществом. Дмитрии умеют работать, и их труд наконец-то принесет серьезные деньги.

Украинский земледельец. Иллюстративное фото

Не маленькие суммы, копившиеся годами, а сразу большие деньги за вложенные усилия. Их опыт и знания вдруг станут очень нужны, и за них будут платить хорошо.

Роман – крепкий и надежный

Роман означает "сильный". Романы практичны, умеют планировать заранее. Они не бросаются в водоворот событий, а трезво оценивают ситуацию.

В 2026 году это поможет им заработать. Романы увидят возможности там, где другие видят риски. Им подойдут вложения в недвижимость или долгосрочные проекты. Деньги к ним придут не сразу, но уверенно.

Денис – творческий и изобретательный

Имя Денис связано с древнегреческим богом изобилия. И в 2026 году эта связь сработает. Денисы творческие люди, умеющие находить нестандартные решения.

Это принесет им деньги. Может сработать хобби, которое превратится в бизнес. Или побочный проект вдруг выстрелит и принесет больше денег за основную работу. Главное — не ограничивать себя и пробовать что-нибудь новое.

Игорь – трудолюбивый и выносливый

Игорь означает "земледельец". Игори действительно умеют работать, не жалея сил. И год Коня их за это наградит.

Раньше их труд мог оставаться незамеченным. Но в 2026-м каждое усилие обернется деньгами. Причем не копейками, а нормальными суммами. Профессиональные навыки Игоря станут очень востребованными.

Конечно, одного имени маловато для успеха. Надо действовать, не бояться новых возможностей и стремиться к своей цели. Но если вас зовут одним из этих имен, в 2026 у вас есть дополнительный шанс. Главное – не сидеть сложа руки, а двигаться вперед.

