Популярны до сих пор: какие украинские имена имеют княжеское происхождение (список)

Звучат они благородно

У украинских имен богата история происхождения, поскольку развивались вместе и с обществом. Поэтому не зря в определенный момент истории появились имена княжеского происхождения.

Это те, которые чаще всего давали князьям, их детям или родственникам монарха. Об этом пишет кандидат философских наук Светлана Хрипко в своей публикации "Культура имя наречия: этногенез имен и древний именослов".

В современном измерении их популярность растет, ведь звучат такие имена достаточно благородно и несут отпечаток украинского этноса. Большинство этих имен было создано еще во времена Киевской Руси и позже Киевского Княжества, свидетельствуя о значительном словообразовательном даровании и одаренности наших предков.

Эти имена, как правило, состоят из двух основ, одно из которых достаточно популярно и сочетается с различными другими основами. К таким основам относится: -слав, -мир, -влад, -гост, -бор, -полк, -мысл, -ног, -вой, -дар, -зар, -хвал, -мил, -люб и др.

Так и образовались княжеские имена Богуслав, Владислав, Изяслав, Ростислав, Пакослав, Всеслав, Воротислав, Борислав, Радислав, Мойслав, Переяслав, Святослав, Судомир, Ладимир, Ратимир, Рогволод, Дорогост, Воибор, Ратибор, Ярополк, Добромысл, Любомысл, Властелин, Свитозар, Богухвал, Людмил, Добролюб, Мстибог и т.д.

