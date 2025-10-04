Эти мужские имена самые распространенные в Украине - но в западных областях их не любят

На карте четко видно, что на Львовщине, Тернопольщине, Прикарпатье и Закарпатье эти имена можно не так уж часто встретить

Украинские имена Александр и Сергей, — самые распространенные в Украине мужские имена по состоянию на 2025 год. Почти три миллиона мужчин их носят. Однако "Телеграф" заметил интересный момент.

Судя по информации сервиса "Рідні", который имеет в своем распоряжении генеалогические данные украинцев, имя Александр самое распространенное в Украине и его носит 1,57 миллиона мужчин. При этом интересно, что реже всего оно встречается в западных областях страны, — во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Распространенность имени Александр в Украине

Схожая ситуация и со вторым по распространенности в Украине имени Сергей, которое носит более 1,2 миллиона мужчин, — при этом чаще всего их можно встретить в южных и восточных областях Украины, в то время как наименее оно распространено в тех же Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Распространенность имени Сергей в Украине

Стоит заметить, что такая закономерность может быть связана с популярностью имен Александр и Сережа в России, из-за чего они могли прижиться лучше в тех областях Украины, где больший процент русскоговорящего населения.

Однако в то же время отметим, что на самом деле оба этих имени не русские, а пришли на Киевскую Русь из древнегреческого языка. Имя Александр переводится как "храбрый защитник", а Сергей, — "слуга Божий", "знатный".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилось украинское правописание в 2024 году, — с мая целый ряд норм стал обязательным.