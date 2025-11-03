Благословенны с рождения: 11 украинских женских имен с хорошей судьбой

Миллионы украинок носят эти имена

Наверное, многие замечали, что имя вносит свой вклад в формирование личности и жизнь человека. Так, есть ряд имен, которые принято считать счастливыми. Про какие женские имена можно сказать, что они даруют своей владелице хорошую судьбу, — "Телеграф" расскажет ниже.

Галина. Это древнегреческое имя, которое прямо переводится как "спокойствие". Принято считать, что Гали обычно уравновешенны и весьма удачливы. В Украине почти 750 тысяч женщин носит имя Галина.

Вера, Надежда, Любовь. Это старославянские имена, которые говорят сами за себя, — ведь что еще может сделать человека счастливым, как не вера, надежда и любовь? Заметим, что в Украине на 2024 год зарегистрировано более 300 тысяч Вер, 616 тысяч Надежд и почти 540 тысяч Любовей.

Елена. Это древнегреческое имя, которое переводится как "солнечный свет". Считается, что Лены тоже сами по себе очень светлые и оптимистичные личности. Это пятое по распространенности имя в Украине, его носит более миллиона женщин.

Ирина. Это имя также имеет греческое происхождение и переводится как "мир", "спокойствие". Принято считать, что Ирины обычно спокойны, преданны, добры и отзывчивы. В Украине живет сейчас более 763 тысяч Ирин.

Татьяна. Это имя с греческого значит "устроительница", и считается, что Татьяны умеют налаживать свою жизнь так, чтобы у них все было радостно, спокойно и хорошо. Это имя самое распространенное среди женщин в Украине, его носит 1,21 млн украинок.

Оксана (или Ксения). Это имя переводится с греческого как "гостеприимная", и хорошо описывает носительниц этих имен, — обычно они щедрые, удачливые и имеют счастливую судьбу. 522 тысячи украинок носит имя Оксана, еще около 30 тысяч — Ксении.

Анна. Это еврейское имя, которое значит "благодать". Анны обычно стремятся помогать окружающим, даже малознакомым людям, а судьба балует их в ответ. Интересно, что в Украине живет более 755 тысяч женщин по имени Ганна и еще почти 140 тысяч по имени Анна.

Мария. Это тоже еврейское имя, которое значит "любимая", "желанная", "госпожа". Марии обычно умеют постоять за себя, хороши в учебе и умеют достигать желаемого. Это весьма распространенное в Украине имя, его носит почти 900 тысяч женщин.

Екатерина. С греческого это имя значит "чистая". Катерины отличаются сильной энергетикой, настойчивостью и честностью. В Украине на 2024 год есть более 470 тысяч Екатерин.