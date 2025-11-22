Проверьте, может у вас — одно из них. Какие забавные фамилии носили наши предки-казаки

Этим родовым именам более 400 лет

В Украине есть немало смешных фамилий, некоторые из них происходят еще с казацкого времени Запорожской Сечи. В частности, родовое имя Набийвіз или Некормигостенко.

Как отметил пользователь Threads, фамилия Некормигостенко была зарегистрирована в реестре войска Запорожского в 1649. Однако на территории Украины это родовое имя уже не встречается, оно не сохранилось.

Значение фамилии

Родовое имя Некормигостенко, по мнению историков, имеет по меньшей мере две теории происхождения. Первая — тот, кто не кормит гостей, ведь фамилия буквально составлена из двух слов "некорми" и "гость". Вторая версия — фамилия могла означать "то, кто не пришел на пир".

Фамилия Некормигостенко

В комментариях многие украинцы начали вспоминать, какие интересные и смешные фамилии встречались им на протяжении жизни: "У мамы девичье — Набийвіз. На сайте ridni.org людей с такой фамилией — 12 и все они мамины родственники и из Херсонской области"; "Из очевидно казацких фамилий я встречала только Задависвічку". Многие родовые имена составлены из двух или более слов и имеют казацкие корни.

Фамилия Песиголовец

Какие еще фамилии встречали украинцы:

Песиголовець

Набийвіз

Неїжборщ

Нагнибіда

Помогайбо

Непийпиво

Дрібноход

Твердохліб

Недайвода

Заплюйсвічко.

