Проверьте, может у вас — одно из них. Какие забавные фамилии носили наши предки-казаки

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 22 ноября 2025, 14:27
Украинцы.

Этим родовым именам более 400 лет

В Украине есть немало смешных фамилий, некоторые из них происходят еще с казацкого времени Запорожской Сечи. В частности, родовое имя Набийвіз или Некормигостенко.

Как отметил пользователь Threads, фамилия Некормигостенко была зарегистрирована в реестре войска Запорожского в 1649. Однако на территории Украины это родовое имя уже не встречается, оно не сохранилось.

Значение фамилии

Родовое имя Некормигостенко, по мнению историков, имеет по меньшей мере две теории происхождения. Первая — тот, кто не кормит гостей, ведь фамилия буквально составлена из двух слов "некорми" и "гость". Вторая версия — фамилия могла означать "то, кто не пришел на пир".

Фамилия Некормигостенко
Фамилия Некормигостенко

В комментариях многие украинцы начали вспоминать, какие интересные и смешные фамилии встречались им на протяжении жизни: "У мамы девичье — Набийвіз. На сайте ridni.org людей с такой фамилией — 12 и все они мамины родственники и из Херсонской области"; "Из очевидно казацких фамилий я встречала только Задависвічку". Многие родовые имена составлены из двух или более слов и имеют казацкие корни.

Фамилия Песиголовец
Фамилия Песиголовец

Какие еще фамилии встречали украинцы:

  • Песиголовець
  • Набийвіз
  • Неїжборщ
  • Нагнибіда
  • Помогайбо
  • Непийпиво
  • Дрібноход
  • Твердохліб
  • Недайвода
  • Заплюйсвічко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть по меньшей мере два ребенка, которых зовут Иуда. Одни родители уже поделились, почему выбрали такое имя и какое значение в него вложили.

