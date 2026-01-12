Олександр, Максим чи Дмитро? Кому нумерологи пророкують шалений прибуток у 2026-му

Ці вісім імен принесуть фінансову удачу

У 2026 році деяким чоловікам пощастить більше за інших — принаймні так кажуть нумерологи та астрологи. Вони впевнені: якщо вашого чоловіка, коханого чи друга звуть певним іменем, у нього є всі шанси добре заробити в рік Червоного Вогняного Коня.

"Телеграф" зібрав список чоловічих імен, яким, на думку астрологів та нумерологів, 2026 рік може принести матеріальні вигоди.

Олександр — лідер за природою

Олександри мають усі шанси зірвати куш у новому році. Вони і так амбітні та цілеспрямовані, а рік Коня ще більше посилить ці якості. Можуть з'явитися несподівані пропозиції на роботі, вигідні угоди або нові способи заробити.

Найкраще все складатиметься від весни до осені. Саме тоді енергія року буде на піку. Якщо Олександр давно хотів почати свою справу або змінити роботу — 2026-й ідеально для цього підходить.

Андрій — мужній та сильний

Ім'я Андрій означає "мужній", "сильний". У 2026 році ця сила проявиться і у вмінні заробляти гроші. Андрії вміють тримати удар та не здаватися навіть у складних ситуаціях.

Рік Коня винагородить їх за витривалість. На них чекають премії, підвищення зарплати або вдалі вкладення грошей. Головне — не сидіти на місці та користуватися можливостями, які з'являтимуться.

Максим і Макар — щасливчики року

Ці два імені схожі не лише звучанням. Максим означає "найбільший", а Макар — "щасливий". І в 2026-му вони справді будуть щасливчиками, особливо у фінансових питаннях.

Максими вміють справляти враження на людей, і це принесе їм реальні гроші. Їхні ідеї підтримають, на проекти дадуть гроші. Макари ж взагалі вважаються везунчиками. Вони опиняться у потрібний час у потрібному місці. Випадкова зустріч може обернутися серйозним заробітком.

Віктор — народжений перемагати

Віктор — це і є "переможець" у перекладі. У 2026-му це ім'я спрацює на всі сто відсотків. Віктори не звикли програвати та завжди доводять справу до кінця.

У новому році це окупиться з лишком. Їх чекають премії, підвищення, вдалі інвестиції. Можуть навіть виграти щось цінне. Особливо добре піде там, де треба конкурувати та боротися за результат.

Дмитро — землероб, що зібрав урожай

Дмитро — популярне ім'я, яке означає "присвячений богині землі". У рік Коня це стане великою перевагою. Дмитри вміють працювати, і їхня праця нарешті принесе серйозні гроші.

Не маленькі суми, що копичилися роками, а відразу великі гроші за вкладені зусилля. Їхній досвід та знання раптом стануть дуже потрібними, і за них платитимуть добре.

Роман — міцний та надійний

Роман означає "сильний". Романи практичні, вміють планувати наперед. Вони не кидаються у вир подій, а тверезо оцінюють ситуацію.

У 2026-му це допоможе їм заробити. Романи побачать можливості там, де інші бачать ризики. Їм підійдуть вкладення в нерухомість або довгострокові проєкти. Гроші до них прийдуть не одразу, але впевнено.

Денис — творчий та винахідливий

Ім'я Денис пов'язане з давньогрецьким богом достатку. І в 2026-му цей зв'язок спрацює. Дениси творчі люди, вміють знаходити нестандартні рішення.

Саме це принесе їм гроші. Може спрацювати хобі, яке перетвориться на бізнес. Або побічний проєкт раптом "вистрелить" і принесе більше грошей за основну роботу. Головне — не обмежувати себе та пробувати щось нове.

Ігор — працелюбний та витривалий

Ігор означає "землероб". Ігори справді вміють працювати, не жаліючи сил. І рік Коня їх за це нагородить.

Раніше їхня праця могла залишатися непоміченою. Але у 2026-му кожне зусилля обернеться грошима. Причому не копійками, а нормальними сумами. Професійні навички Ігорів стануть дуже затребуваними.

Звісно, одного імені замало для успіху. Треба діяти, не боятися нових можливостей та йти до своєї мети. Але якщо вас звуть одним із цих імен, у 2026-му у вас є додатковий шанс. Головне — не сидіти склавши руки, а рухатися вперед.

