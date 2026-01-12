Место рождения Харькова: чем еще известен район Основа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сердцем Основы всегда была железная дорога
Современный город Харьков разросся из поселения, которое называлось Основа. Эта местность дала начало не только городу, но и стала фамилией известного украинского литератора.
На территории Основы расположен Основянский гидропарк, являющийся одним из самых любимых мест отдыха горожан. "Телеграф" расскажет об этом историческом районе Харькова.
В украинской литературе район Основа сохранился благодаря писателю и драматургу Григорию Квитке-Основьяненко. Литератор родился в семье казацкого старшины Квитки, в семейном имении в селе Основа. В честь которого он и взял двойную фамилию.
Географическое положение
Район станции Основа расположен в южной части современного Харькова, в Основянском административном районе. Преимущественно застроен частным сектором. Вдоль Аэрокосмического проспекта застроен двухэтажными послевоенными зданиями. В районе железнодорожной станции Основа есть многоэтажные дома.
История
В 1908 году открыта станция ЮЖД Основа. А в 1911 году – локомотивное депо Основа. Таким образом, здесь был создан мощный железнодорожный узел города Харькова.
В то время местность вблизи станции с застройкой стала рабочим поселком железнодорожников, обслуживавших станцию и локомотивное депо. Часть близлежащих земель выкупили жители села Основа, и жилье, построенное здесь, сдавалось в аренду. Застройка в районе станции – это плановые трехэтажные здания 1910 года.
Новые постройки начали возводиться после 1945 года. Вдоль проспект Гагарина застраивается двухэтажными домами по типовым или индивидуальным проектам. С середины 1970-х годов в районе построено несколько многоэтажных домов.
У Основы развитое транспортное сообщение с другими районами как города, так и области. У железнодорожной станции Основа есть конечная остановка троллейбусов и автобусов. Также очень оживленная транспортная магистраль – проспект Гагарина.
История района связана с железной дорогой, что отражено и в названиях улиц поселка (Южнопроектная, Деповская, Бригадная, Вокзальная, Привокзальная, Дорожная, Кондукторская, Машинистов и Эстакадная) и переулков – Привокзальный, Диспетчерский, Кондукторский и въезд Машинистов.
Авиационная страница истории Основы
6 декабря 1932 года начал работать новый харьковский аэропорт "Основа", расположенный тогда в 12 км к югу от центра города. Впоследствии городская граница значительно расширилась, и территория аэродрома стала центральной частью современного Харьковского международного аэропорта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше называлась одна из старейших улиц Харькова, где проживали первые поселенцы.