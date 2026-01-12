Место рождения Харькова: чем еще известен район Основа

Сердцем Основы всегда была железная дорога

Современный город Харьков разросся из поселения, которое называлось Основа. Эта местность дала начало не только городу, но и стала фамилией известного украинского литератора.

На территории Основы расположен Основянский гидропарк, являющийся одним из самых любимых мест отдыха горожан. "Телеграф" расскажет об этом историческом районе Харькова.

В украинской литературе район Основа сохранился благодаря писателю и драматургу Григорию Квитке-Основьяненко. Литератор родился в семье казацкого старшины Квитки, в семейном имении в селе Основа. В честь которого он и взял двойную фамилию.

Г.Ф.Квитка-Основьяненко. Фото Википедия

Дом Г. Квитки-Основьяненко на Основе. Фото Википедия

Географическое положение

Район станции Основа расположен в южной части современного Харькова, в Основянском административном районе. Преимущественно застроен частным сектором. Вдоль Аэрокосмического проспекта застроен двухэтажными послевоенными зданиями. В районе железнодорожной станции Основа есть многоэтажные дома.

Основание на карте

История

В 1908 году открыта станция ЮЖД Основа. А в 1911 году – локомотивное депо Основа. Таким образом, здесь был создан мощный железнодорожный узел города Харькова.

В то время местность вблизи станции с застройкой стала рабочим поселком железнодорожников, обслуживавших станцию и локомотивное депо. Часть близлежащих земель выкупили жители села Основа, и жилье, построенное здесь, сдавалось в аренду. Застройка в районе станции – это плановые трехэтажные здания 1910 года.

Основание на карте 1924 года. Фото Википедия

Новые постройки начали возводиться после 1945 года. Вдоль проспект Гагарина застраивается двухэтажными домами по типовым или индивидуальным проектам. С середины 1970-х годов в районе построено несколько многоэтажных домов.

Типовая застройка Основы, просп. Гагарина. Фото Википедия

У Основы развитое транспортное сообщение с другими районами как города, так и области. У железнодорожной станции Основа есть конечная остановка троллейбусов и автобусов. Также очень оживленная транспортная магистраль – проспект Гагарина.

История района связана с железной дорогой, что отражено и в названиях улиц поселка (Южнопроектная, Деповская, Бригадная, Вокзальная, Привокзальная, Дорожная, Кондукторская, Машинистов и Эстакадная) и переулков – Привокзальный, Диспетчерский, Кондукторский и въезд Машинистов.

Железнодорожная станция Основа. Фото Википедия

Паровоз-памятник 9П-749 в Основянском депо. Фото Википедия

Авиационная страница истории Основы

6 декабря 1932 года начал работать новый харьковский аэропорт "Основа", расположенный тогда в 12 км к югу от центра города. Впоследствии городская граница значительно расширилась, и территория аэродрома стала центральной частью современного Харьковского международного аэропорта.

Так раньше выглядел аэропорт в Харькове

