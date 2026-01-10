На юге Украины есть река с очень жутким названием. Как называется и где протекает

Природа здесь завораживает своей суровой красотой

Николаевская область славится своими природными каньонами, но одно место вызывает у туристов и исследователей особый трепет. Река, протекающая через знаменитый Актовский каньон, считается одной из самых мистических водных артерий Украины.

Река с названием Мертвовод протекает по Кировоградской и Николаевской областям. В среднем и нижнем течении она проходит через узкий живописный каньон. Долина Мертвовода является частью регионального ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье".

Сегодня Мертвовод — это магнит для любителей мистики и экстремального туризма. Несмотря на название, природа здесь поражает своей суровой красотой: гранитные скалы высотой до 50 метров и огромные валуны создают пейзаж, который часто называют "Долиной дьявола".

Мертвовод в среднем течении. Фото: wikipedia.org

Скалистые берега реки. Фото: wikipedia.org

Само название реки окутано мрачными легендами, уходящими корнями в глубокую древность. Существует три основные версии происхождения этого зловещего топонима.

Долина Мертвовода. Фото: wikipedia.org

Откуда пошло название

Скифский путь в загробный мир. Согласно историческим преданиям, именно по течению Мертвовода древние скифы отправляли в последний путь своих царей. Считалось, что воды реки несут правителей в "страну мертвых". Историки связывают это с тем, что в долине реки расположено множество скифских курганов. Легенда о татарском нашествии. Более "народная" версия гласит, что во времена набегов кочевников местные жители, не в силах одолеть врага мечом, сварили ядовитый отвар из трав и вылили его в реку выше по течению. Татары, напоив коней и напившись сами, погибли. С тех пор реку прозвали Мертвоводом. Геологическая особенность. Ученые дают более прозаичное объяснение: из-за высокого содержания сероводорода и специфического состава почв в некоторых притоках вода в старину была непригодна для питья, а узкое русло, зажатое между высоких скал, создавало гнетущую атмосферу "неживого" места.

