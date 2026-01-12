Місце народження Харкова: чим ще відомий район Основа

Серцем Основи завжди була залізниця

Сучасне місто Харків розрослось з поселення, яке називалось Основа. Ця місцевість дала початок не тільки місту, але й стала прізвищем відомого українського літератора.

На території Основи розташований Основ'янський гідропарк, який є одним з найулюбленіших місць відпочинку городян. "Телеграф" розкаже про цей історичний район Харкова.

В українській літературі район Основа зберігся завдяки українському письменнику та драматургу Григорію Квітці-Основ’яненку. Митець народився у родині козацького старшини Квітки, в родинному маєтку в селі Основа. На честь якого він і взяв подвійне прізвище.

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко. Фото Вікіпедія

Хата Г. Квітки-Основ'яненка на Основі. Фото Вікіпедія

Географічне положення

Район станції Основа лежить у південній частині сучасного Харкова, в Основ'янському адміністративному районі. Переважно забудований приватним сектором. Уздовж Аерокосмічного проспекту забудований двоповерховими повоєнними будівлями. У районі залізничної станції Основа є багатоповерхові будинки.

Основа на мапі

Історія

У 1908 році відкрито станцію Південної залізниці Основа. А у 1911 році — локомотивне депо Основа. Таким чином, тут був створений потужний залізничний вузол міста Харкова.

На той час місцевість поблизу станції із забудовою стала робітничим селищем залізничників, які обслуговували станцію та локомотивне депо. Частину прилеглих земель викупили жителі села Основа, і житло, зведене тут, здавалось в оренду. Забудова в районі станції — це планові триповерхові будівлі 1910 року.

Основа на мапі 1924 року. Фото Вікіпедія

Нові будівлі почали зводитись після 1945 року. Вздовж проспект Гагаріна забудовується двоповерховими будинками за типовими або індивідувальними проєктами. З середини 1970-х років у районі зведено кілька багатоповерхових будинків.

Типова забудова Основи, просп. Гагаріна. Фото Вікіпедія

Основа має розвинуте транспортне сполучення з іншими районами як міста, так і області. Біля залізничної станції Основа є кінцева зупинка тролейбусів та автобусів. Також дуже жвава транспортна магістраль — проспект Гагаріна.

Історія району пов'язана із залізницею, що відображено й у назвах вулиць селища (Південнопроєктна, Деповська, Бригадна, Вокзальна, Привокзальна, Дорожня, Кондукторська, Машиністів та Естакадна); провулки — Привокзальний, Диспетчерський, Кондукторський та в'їзд Машиністів.

Залізнична станція Основа. Фото Вікіпедія

Паротяг-пам'ятник 9П-749 в Основ'янському депо. Фото Вікіпедія

Авіаційна сторінка історії Основи

6 грудня 1932 року почав працювати новий харківський аеропорт "Основа", розташований тоді за 12 км на південь від центру міста. Згодом міська межа значно розширилась, і територія аеродрому стала центральною частиною сучасного Харківського міжнародного аеропорту.

Так раніше виглядав аеропорт в Харкові

Раніше "Телеграф" розповідав, як раніше називалась одна з найстаріших вулиць Харкова, де проживали перші поселенці.