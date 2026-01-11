Их названия превращают в матерные: в Украине есть два села с интересной историей

История противостояния между населенными пунктами тянется с 2019 года.

В Обуховском районе Киевской области между собой периодически конфликтуют два села — Юшки и Гребени. Жители обвиняют друг друга в замене букв в названиях сел на указателях, в результате чего получаются матерные слова.

В 2019 году на табличке с названием Юшки кто-то добавил перед названием буквы "х" и "у". В ответ один из местных жителей якобы стёр первые две буквы на указателе при въезде в Гребени. Таким образом, в двух этих случаях получились нецензурные слова.

С тех пор между селами настоящий конфликт и периодически местные закрашивают новые "шедевры" на указателях. Об этом говорится в материале "ТСН".

В сравнении с селом Юшки, Гребени — большое. В нем есть магазин, музей, остановка… Заведующая музея рассказывает, что в истории села действительно было форсирование Днепра, но военных конфликтов с Юшками никогда не было. Она также признаёт, что название села иногда сокращают до неприличного, но делают это не местные жители.

Но это не жители наших сел", потому что "мы дружим, а не воюем". Так же считают и жители села Юшки, которые возмущаются появлению и исчезновению букв на указателях, а чтобы доказать свою воспитанность, ведут к новопостроенной церкви и убеждают – полсотни пенсионеров, которые живут в селе, ругательных слов на табличках писать не могут, потому что тихие и в Бога веруют. рассказывают люди.

История названий деревень интересна: Гребени расположено на гребнях, а Юшки получили своё имя от того, что казаки в старину заезжали туда и варили похлёбку. До сих пор полсела Гребень считают бывшими "юшкивцами".

Обычно на указателе "Гребени" закрашивают две первые буквы. И местные рассказывают, что это делают не жители села. Однажды им удалось поймать хулиганку с краской и она оказалась не местной. Однако никак наказывать жители села ее не стали.

Село Юшки расположено в Обуховском районе Киевской области.

Площадь этого населенного пункта составляет 2,656 км.кв.

Согласно последним данным в открытых источниках, население деревни составляет 169 человек (данные с тех пор могли значительно измениться).

