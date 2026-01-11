"Песец" в Украине был еще 700 лет назад. Как появилось забавное название села и где оно расположено

Сегодня оно часто вызывает улыбку у туристов

Украинские топонимы не перестают удивлять: на карте страны можно найти названия, которые сегодня звучат как ироничный комментарий к жизненным неурядицам. Одно из таких мест находится в Хмельницкой области.

Пока одни используют это слово как эвфемизм для описания полного краха, жители этого села спокойно ходят по его улицам и гордятся древней историей. "Телеграф" рассказывает о селе Песец.

Населенный пункт с неординарным названием входит в состав Новоушицкой общины Каменец-Подольского района. Несмотря на современные ассоциации с тупиковыми ситуациями, этимология названия уходит корнями в глубокое средневековье и связана с охотничьими традициями.

Легенда о княжеской охоте

Согласно преданиям, Песец был основан в 1255 году князем Даниилом Галицким. Легенда гласит, что князь выбрал это место после удачной охоты на "песца". Хотя полярные лисицы никогда не водились на Подолье, историки объясняют это тем, что в старину "песцами" называли и других представителей семейства псовых — например, молодых лисиц или волков.

Фото: freepik

Именно эта версия закрепилась в официальных источниках и нашла отражение в символике: на гербе села, разделенном синей волнистой линией (символом местной реки), изображены два пушистых зверька.

Герб села Песец. Фото: wikipedia.org

Исторические вехи

Первые письменные упоминания о селе датируются 1430 годом. В более поздние времена Песец был известен благодаря имению барона Местмахера. В свое время барон развернул здесь активную деятельность: открыл ремесленную школу и запустил винокурню. К сожалению, сегодня господская усадьба, некогда бывшая архитектурным украшением края, находится в полуразрушенном состоянии и разделяет судьбу многих забытых памятников архитектуры.

Усадьба находится в полуразрушенном состоянии

В Тернопольской области также есть село с необычным названием. Оно старше за США примерно в 2,5 раза.