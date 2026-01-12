Место встречи тернопольской "богемы": чем привлекали горожан эти легендарные кафе (фото)

Старшее поколение тернополян до сих пор с ностальгией вспоминает о "Музе"

Раньше в центре Тернополя было много культовых заведений. Там можно было встретить творческую "богему", журналистов, архитекторов и многих других представителей интеллигенции.

Но о кафе "Муза" и "Пингвин" люди до сих пор вспоминают с теплотой. "Телеграф" расскажет об этих выдающихся для Тернополя местах.

Где находились кафе

Кафе "Муза", а после "Пингвин", находились в самом центре Тернополя. Они функционировали между улицами Сагайдачного и Русской.

Улицы Русская и Петра Сагайдачного в Тернополе

С чего все начиналось

Кафе "Муза", или "Литературно-музыкальное кафе", как его официально называли открыли на месте бывшего ресторана "Тирасполь" – очень популярного заведения в 1980-х годах. До этого в помещении функционировала столовая №1 общего пользования, рассказал известный тернопольский журналист Сергей Синкевич.

По его словам, туда наведывались творческие люди, архитекторы, писатели, журналисты. Чтобы выпить, пообщаться и обменяться мнениями. В этом кафе все было просто и в плане интерьера, и посетителей, ведь гостями заведения были чаще всего простые жители Тернополя. Цены здесь были невысокие, поэтому народ и любил это место. Туда не ходили ужинать или устраивать светские мероприятия. Из персонала один бармен и две официантки, но они помнили всех постоянных посетителей. Атмосфера в заведении была семейной.

Здание, в котором было кафе "Муза". Фото te.20minut.ua

Там разрешали курить

В "Музе" можно было курить. Так что дым в заведении стоял столбом.

Именно в этом кафе, в 1992 году, возникла идея создать литературное объединение "Западный ветер", в него вошли известные писатели и поэты Василий Махно, Борис Щавурский, Гордий Бескоровайный, Виталий Гайда. Участники группировки поражали модерновыми взглядами в поэзии и стали подлинным примером поэтического поколения 90-х годов.

Заведение функционировало до начала 2000-х годов. Среди возможных причин закрытия – приватизация и изменение формата.

Кафе "Пингвин"

Своеобразную эстафету от "Музы" переняло заведение "Пингвин" и на время стало убежищем для тех же поэтов, журналистов, художников, и т.д.

"Название "Пингвин" — потому что там было мороженое. В этих заведениях "тусовалась" тернопольская "богема", там читали свои стихи Василий Махно и его побратимы из группы "Западный Ветер", — рассказал историк из Тернополя Владимир Окаринский.

Творческие тернополяне старшего возраста до сих пор с ностальгией вспоминают эти заведения и говорят, что замены им до сих пор не нашли.

