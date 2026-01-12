Из кошелька улетит кругленькая сумма? Сколько стоит собрать полную коллекцию чашек из Friends-меню

В Украине отдельно купить чашку или фигурку героя сериала невозможно

В понедельник, 12 января, в Украине запустили McDonalds меню с чашками или фигурками героев из сериала Friends (Друзья). Но за них придется платить по отдельности.

Сегодня программу запустили в тестовом варианте, а в среду планируют по всей стране. Об этом пишут пользователи одной из соцсетей.

"Чашки из "Френдз" меню уже запустили в Украине. За 1 штуку придется доплатить 99 грн к самому меню (самое дешевое — 321 грн, самое дорогое — 478 грн)", — пишет автор поста.

Самое дешевое меню обойдется в 445 гривен. А самое дорогое — в 577 гривен. Отдельно чашку или фигурку персонажа сериала купить нельзя. Сама чашка классная с виду. Это керамика, объем – 350 мл.

Чашка Friends-Меню в McDonalds. Фото Скриншот

Таким образом, чтобы собрать всю коллекцию из четырех чашек с изображениями рамки, фонтана, дивана и кафе нужно потратить немалую сумму. По минимальным расценкам — 1780 гривен, а по максимальным — 2308 гривен.

Коллекция чашек из Friends-меню в McDonalds. Фото Скриншот

Тестовый запуск программы стартовал сегодня в избранных заведениях, полноценное развертывание по всей стране ожидается в среду. Чашки представлены в различных дизайнах, вдохновленных популярным сериалом Friends и предназначены для коллекционирования. Количество чашек в заведениях ограничено, поэтому их можно приобрести только в момент покупки меню. Акция доступна в ресторанах, McDrive и через доставку.

