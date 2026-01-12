З гаманця улетить кругленька сума? Скільки коштує зібрати повну колекцію чашок з Friends-меню

В Україні окремо купити чашку або фігурку героя серіалу неможливо

В понеділок, 12 січня, в Україні запустили McDonalds меню з чашками або фігунками героїв з серіалу Friends (Друзі). Але за них доведеться платити окремо.

Сьогодні програму запустили в тестовому варіанті, а у середу планують — по всій країні. Про це пишуть користувачі однієї з соцмереж.

"Чашки з "Френдз" меню вже запустили в Україні. За 1 штуку прийдеться доплатити 99 грн до самого меню (найдешевше — 321 грн, найдорожче — 478 грн)", — пише автор посту.

Найдешевше меню обійдеться в 445 гривень. А найдорожче — в 577 гривень.Окремо чашку або фігурку персонажа серіалу купити не можна. Сама чашка класна на вигляд. Це кераміка, об'єм — 350 мл.

Чашка Friends-меню в McDonalds. Фото Скріншот

Таким чином, щоб зібрати всю колекцію з чотирьох чашок із зображеннями раки, фонтана, дивана та кав'ярня потрібно бути витратити немалу суму. По мінімальним розцінкам — 1780 гривень, а за максимальними — 2308 гривень.

Колекція чашок з Friends-меню в McDonalds. Фото Скріншот

Тестовий запуск програми стартував сьогодні у вибраних закладах, повноцінне розгортання по всій країні очікується в середу. Чашки представлені в різних дизайнах, натхненних популярним серіалом Friends, і призначені для колекціонування. Кількість чашок у закладах обмежена, тому їх можна придбати тільки в момент покупки меню. Акція доступна у ресторанах, McDrive та через доставку.

